الأحد 28 ذو الحجة 1444 ﻫ - 16 يوليو 2023 |
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بعد الاشتباه بإصابته بالجفاف.. نتنياهو يُغادر المستشفى اليوم

منذ 34 دقيقة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه من المتوقع أن يغادر المستشفى اليوم الأحد، بعدما أظهرت فحوص طبية إضافية خضع لها عدم وجود مشكلات، وذلك بعد دخوله المستشفى للاشتباه في إصابته بالجفاف.

ووفقا لمكتب نتنياهو (73 عامًا) فقد نُقل أمس السبت إلى مركز شيبا الطبي في تل هشومير قرب مسكنه الخاص في مدينة قيسارية الساحلية حيث ظل تحت الملاحظة طوال الليل.

وفي مقطع فيديو من المستشفى، بدا نتنياهو في حالة جيدة وقال إنه كان يقضي عطلة عند بحيرة طبريا من دون اتخاذ الإجراءات الملائمة لحماية نفسه من موجة حارة بالمنطقة.

وتقرر تأجيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، الذي عادة ما يعقد أيام الأحد، إلى يوم غد الاثنين.

    المصدر :
  • رويترز

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