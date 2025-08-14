الخميس 20 صفر 1447 ﻫ - 14 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد الاشتباه بمحاولته تنفيذ عملية طعن.. الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً شمال القدس!

منذ ساعتين
آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2025 12:05 مساءً
الشرطة الإسرائيلية

الشرطة الإسرائيلية

A A A
طباعة المقال

زعمت الشرطة الإسرائيلية أنها أحبطت محاولة تنفيذ عملية طعن صباح اليوم الخميس عند حاجز قلنديا شمال القدس.

وذكرت الشرطة أنها اشتبهت في شاب فلسطيني تبين لاحقا أنه من سكان قطاع غزة، وأنه في العشرينيات من عمره.

ووفقا لرواية شرطة الاحتلال، فقد أثار الشاب شكوك عناصر الأمن عند اقترابه من الحاجز سيرا على الأقدام، وعند اقترابهم منه أخرج سكينا، قبل أن تتم السيطرة عليه واعتقاله، دون وقوع إصابات، بحسب زعمهم.

وقبل نحو شهر قُتل جندي احتياط إسرائيلي يعمل حارس أمن في هجوم مزدوج وقع عند مفترق مستوطنة غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية المحتلة بعد أن أقدم فلسطينيان على تنفيذ عملية طعن وإطلاق نار.

وإلى جانب سياسة التجويع وحرب الإبادة المتواصلة منذ نحو عامين في غزة يستمر التوتر في التصاعد بالضفة الغربية، وشهدت الأشهر الأخيرة سلسلة من الاقتحامات وعمليات الهدم والهجمات المتبادلة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وسط استمرار التوغلات العسكرية الإسرائيلية والاعتقالات اليومية.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

مدرس الموسيقى أحمد أبو عمشة، 43 عامًا، من المعهد الوطني للموسيقى إدوارد سعيد، يدرّس درسًا لفتيات فلسطينيات بينما يظهر في الخلفية مبنى تضرر جراء الهجوم الإسرائيلي، في مدينة غزة، 5 أغسطس 2025. رويترز
غزة تحت القصف
الموسيقيون الشبان في غزة يتشبثون بموهبتهم وسط أنقاض الحرب
رجل يمشي أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط أسعار أسهم نيكي خارج شركة وساطة في طوكيو، اليابان، 23 يوليو 2025. رويترز
المؤشر نيكي يتراجع من ذروة قياسية وسط مخاوف رفع أسعار الفائدة‭ ‬اليابانية
أعضاء إدارة مكافحة المخدرات والشرطة يقومون بدورية في منطقة ذا وارف بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيلاء الحكومة الفيدرالية على إدارة شرطة العاصمة بموجب قانون الحكم الذاتي ونشر الحرس الوطني للمساعدة في منع الجريمة في العاصمة الأمريكية واشنطن، في 13 أغسطس 2025. رويترز
إلى ما بعد 30 يوماً.. ترامب يسعى لتمديد السيطرة الاتحادية على شرطة العاصمة!

الأكثر قراءة

سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى اماني
طرد السفير الإيراني... خيارٌ وارد!
ارتفاع درجات الحرارة
هل تبدأ موجة الحر بالانحسار مع عطلة نهاية الأسبوع؟
السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني
استراتيجية أمنية جديدة لنواب حزب الله.. ما علاقة السفارة الإيرانية؟