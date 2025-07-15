بعد الاعلان عن حظر تجول ...الجيش السوري يدخل مدينة السويداء

أعلنت وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أن قوات الجيش بدأت دخول مدينة السويداء جنوبي البلاد، عقب اشتباكات دامية في محيطها خلال اليومين الماضيين.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، إن “قوات الجيش السوري تبدأ دخول مدينة السويداء”، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وهي المرة الأولى التي يدخل فيها الجيش السوري مدينة السويداء الدرزية، منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وكان قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد أحمد الدالاتي قد أعلن أن قوات وزارتي الداخلية والدفاع ستباشر بالدخول إلى مركز مدينة السويداء.

وقال الدالاتي إنه “حرصا على تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة السويداء، وبعد الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة، ستباشر قوات وزارتي الداخلية والدفاع بالدخول إلى مركز مدينة السويداء، وذلك لحماية المدنيين واستعادة الأمن”.

وأعلن الدالاتي “فرض حظر تجول في المدينة بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى إشعار آخر حرصا على سلامة أهلنا في المدينة”.