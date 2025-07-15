الأربعاء 20 محرم 1447 ﻫ - 16 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد الاعلان عن حظر تجول ...الجيش السوري يدخل مدينة السويداء

منذ 14 ساعة
آخر تحديث: 15 - يوليو - 2025 11:19 صباحًا
A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أن قوات الجيش بدأت دخول مدينة السويداء جنوبي البلاد، عقب اشتباكات دامية في محيطها خلال اليومين الماضيين.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، إن “قوات الجيش السوري تبدأ دخول مدينة السويداء”، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وهي المرة الأولى التي يدخل فيها الجيش السوري مدينة السويداء الدرزية، منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وكان قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد أحمد الدالاتي قد أعلن أن قوات وزارتي الداخلية والدفاع ستباشر بالدخول إلى مركز مدينة السويداء.

وقال الدالاتي إنه “حرصا على تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة السويداء، وبعد الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة، ستباشر قوات وزارتي الداخلية والدفاع بالدخول إلى مركز مدينة السويداء، وذلك لحماية المدنيين واستعادة الأمن”.

وأعلن الدالاتي “فرض حظر تجول في المدينة بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى إشعار آخر حرصا على سلامة أهلنا في المدينة”.

 

    المزيد من أخبار العالم

    مايك هاكابي
    واشنطن تطلب من إسرائيل التحقيق في مقتل أمريكي بالضفة الغربية
    القوات السورية تدخل مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية يوم الثلاثاء بعد يومين من الاشتباكات، 15 يوليو/تموز 2025. رويترز
    واشنطن طلبت من إسرائيل وقف هجماتها على الجيش السوري.. فكيف ردت تل أبيب؟
    رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو
    رئيس وزراء فرنسا يقترح تجميد الإنفاق وإلغاء عطلتين لدعم الإصلاح المالي

    الأكثر قراءة

    مطار رفيق الحريري الدولي
    فوضى أسعار توصيلات المطار انتهت.. بيان هام من وزارة الأشغال
    الخطوط الجوية التركية
    هل علّقت تركيا جميع الرحلات الجوية إلى إيران والأردن والعراق؟
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    هفوات مسؤولي الحزب وتصريحاتهم تتزايد.. وبري غير مرتاح!