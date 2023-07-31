الأثنين 13 محرم 1445 ﻫ - 31 يوليو 2023 |
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بعد الانسحاب من اتفاق الحبوب.. أسعار القمح الروسي تعود إلى الاستقرار

منذ 8 دقائق
الفمح الروسي - تعبيرية

الفمح الروسي - تعبيرية

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كشف محللون أنّ أسعار تصدير القمح الروسي، ظلت عند مستويات الأسبوع الماضي، بعد ارتفاعها قبل ذلك بأسبوع على خلفية انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

ووفقًا لشركة إيكار للاستشارات الزراعية، بلغ سعر القمح الروسي الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5 بالمئة والمقرر توريده على أساس تسليم ظهر السفينة في النصف الثاني من أغسطس/ آب 241 دولارًا للطن الأسبوع الماضي، بانخفاض عن 242 دولارًا للطن في الأسبوع السابق عليه.

وتشير تقديرات شركة سوفيكون للاستشارات الزراعية، التي تركز أنشطتها على روسيا، بأن يبلغ إجمالي صادرات روسيا من القمح في يوليو/ تموز 4.4 مليون طن، مقارنة مع 2.5 مليون طن في يوليو تموز 2022 ومع متوسط 2.8 مليون طن لكل شهور يوليو/ تموز السابقة.

وارتفعت صادرات روسيا من القمح إلى مستويات غير مسبوقة في الأشهر الأخيرة بسبب وفرة محصول 2022 ووجود مخزونات كبيرة.

هذا وانسحبت روسيا من الاتفاق الذي دعمته الأمم المتحدة والذي كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وذلك بعد أن اشتكت لشهور من عدم تلبية شروطها لتمديد الاتفاق.

 

    المصدر :
  • رويترز

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