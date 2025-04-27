بعد الانفجار الضخم.. إيران تؤكد عدم وجود أي مواد عسكرية في ميناء بندر عباس

الدخان يتصاعد عقب انفجار في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس، إيران، 26 أبريل/نيسان 2025. الهلال الأحمر الإيراني بواسطة رويترز

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية للتلفزيون الرسمي اليوم الأحد إنه لم تكن هناك أي مواد عسكرية في الميناء الذي تعرض لانفجار في جنوب إيران.

ونفى المتحدث تقارير إعلامية ذكرت أن الانفجار الذي وقع أمس السبت ربما يكون مرتبطا بسوء التعامل مع الوقود الصلب المستخدم في الصواريخ.

وارتفعت حصيلة القتلى إلى 25 شخصا وإصابة أكثر من 1100 جراء الانفجار الضخم الذي وقع أمس السبت في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب شرقي إيران، حسبما أفادت وكالة أنباء تسنيم اليوم.

ووقع الانفجار ظهر أمس وبعد مضي أكثر من ساعات على الحادث، أكد التلفزيون الرسمي أن فرق الطوارئ تواجه صعوبة في إخماد النيران جراء الرياح القوية.

وقالت إدارة الجمارك بالميناء، إنه جرى إخلاء الشاحنات من المنطقة وإن ساحة الحاويات التي وقع فيها الانفجار تحتوي على الأرجح على “بضائع خطرة ومواد كيميائية”.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن الانفجار تسبب في تحطيم نوافذ على بعد عدة كيلومترات، وجرى تداول لقطات على الإنترنت تظهر سحابة دخان ترتفع عقب الانفجار.

وقالت وكالة أنباء فارس، إن دوي الانفجار سُمع في جزيرة قشم التي تبعد 26 كيلومترا إلى الجنوب من بندر عباس.

وقال حاكم مدينة بندر عباس الإيرانية إنه سيتم إغلاق المدارس بشكل كامل الأحد بسبب الانفجار في ميناء رجائي. كما أوصت وزارة الصحة الإيرانية سكان هرمزغان بلزوم منازلهم حتى إشعار آخر لانتشار غازات سامة بعد الانفجار بميناء رجائي.

وأعلنت السلطات الإيرانية تحويل العمليات التجارية من ميناء مدينة بندر عباس الإستراتيجي، إلى موانئ أخرى، في مقدمتها ميناء الإمام الخميني.

وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه أوفد وزير الداخلية إسكندر مؤمني لإجراء تحقيقات دقيقة في ملابسات حادث انفجار ميناء رجائي في بندر عباس.

من جهة ثانية، ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين عرض على إيران المساعدة في التعامل مع آثار الانفجار الذي هز ميناء بندر عباس، مقدما تعازيه في القتلى.