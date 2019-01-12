بعد البحرين.. وزير الخارجية الأميركي يصل الإمارات

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عقب زيارته للبحرين ضمن جولة بدأت بالأردن، ثم العراق ومصر، وصل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مساء الجمعة دولة الإمارات العربية المتحدة، في خامس محطة له ضمن جولة شرق أوسطية ستشمل 9 دول، بحسب وسائل إعلام إماراتية.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قال في تغريدة على تويتر: “إن واشنطن عبر وزيرها بومبيو تؤكد على أهمية تحالفاتها ودعم أصدقائها، رسائل ضرورية مبنية على دور الدولة الوطنية وسيادتها”.

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يذكر أن بومبيو، كان أكد الثلاثاء قبيل توجهه في جولته الشرق الأوسطية التي ستستمر ثمانية أيام، أن بلاده ملتزمة بأمن المنطقة، وبمواجهة أنشطة إيران المزعزعة، وداعش.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: “أتوجه إلى الشرق الأوسط اليوم، لبعث رسالة واضحة للحلفاء والأصدقاء، مفادها أن الولايات المتحدة ملتزمة بمحاربة داعش، ومواجهة أنشطة إيران المزعزعة لبلدان المنطقة”.

 

المصدر: – قناة العربية

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