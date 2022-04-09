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بعد “التشهير”.. زوجة وزير المالية البريطاني ترضخ لهذا الأمر!

منذ 32 دقيقة
زوجة وزير المالية البريطاني (رويترز)

زوجة وزير المالية البريطاني (رويترز)

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قالت أكشاتا مورثي، زوجة وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، أمس الجمعة، إنها ستتراجع عن موقفها الراهن بعدم دفع ضرائب في بريطانيا على دخلها في الخارج، في إذعان لضغوط كان زوجها قد وصفها في وقت سابق بأنها تشهير سياسي.

وتفاقم الغضب العام من وضع مورثي الضريبي بسبب قرار زوجها زيادة ضرائب الدخل في وقت يضع فيه التضخم البريطانيين في مواجهة أكبر ضغوط فيما يتعلق بتكلفة المعيشة منذ 1956.

ومورثي هي مواطنة هندية مؤهلة للحصول على ما يسمى وضع “غير مقيم” في بريطانيا، وهو شيء متاح للمواطنين الأجانب الذين لا يعتبرون بريطانيا موطنهم الدائم.

ويسمح لها هذا الوضع باختيار عدم دفع ضرائب إلا على الدخل الذي تتحصل عليه أو تنقله إلى بريطانيا.

ومورثي هي ابنة أحد مؤسسي عملاق تكنولوجيا المعلومات الهندي إنفوسيس وتمتلك حوالي 0.9 بالمئة من الشركة مما يعني أنها تحصلت على أرباح بقيمة 11.6 مليون جنيه إسترليني (15.1 مليون دولار) في العام الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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