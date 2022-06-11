الأحد 13 ذو القعدة 1443 ﻫ - 12 يونيو 2022 |
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بعد التصريحات المسيئة للنبي.. اعتقال 230 شخصا في الهند

منذ 9 ساعات
مظاهرات في الهند -Globallookpress

مظاهرات في الهند -Globallookpress

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لا تزال التصريحات مسيئة حول النبي محمد من قبل اثنين من ممثلي حزب الشعب الحاكم تتفاعل داخل الهند، فقد اعتقلت شرطة ولاية أوتار براديش في الهند 230 شخصا بتهمة تنظيم أعمال شغب أو المشاركة فيها.

وقال براشانت كومار المتحدث باسم شرطة الولاية للصحفيين يوم السبت “حتى الآن، تم اعتقال 230 شخصا.. الوضع تحت السيطرة.

وأضاف: نتخذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن العنف”، مشيرا الى أن أولئك الذين تثبت إدانتهم بارتكاب أعمال شغب سيخضعون لقانون الأمن القومي، الذي ينص على عقوبات صارمة ومصادرة الممتلكات.

وقتل شخصان على الأقل وأصيب عشرة آخرون أمس الجمعة خلال اشتباكات في مدينة رانتشي (ولاية جارخاند). كما عمت مظاهرات في نيودلهي ومراد آباد وبراياغراج وساهارانبور ومدن أخرى.

وعززت الشرطة الإجراءات الأمنية في كانبور ولكناو وفيروز آباد. وقررت سلطات إقليم اتحاد جامو وكشمير إغلاق الإنترنت في عدد من المدن، وفرض حظر تجول في بعض المناطق.

هذه التطورات تأتي عقب تصريحات أدلى بها المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا نوبورا شارما خلال مناظرة في التلفزيون الوطني الأسبوع الماضي. أثارت كلماتها احتجاجات في الهند والعديد من الدول الإسلامية. تم إيقاف شارما عن العمل، وتم اعتقال عضو جناح الشباب في الحزب، هارشيت سريفاستافا، بسبب تغريدات عن النبي محمد، والتي اعتبرها الكثيرون أيضا إهانة. ونأت حكومة الهند وحزب بهاراتيا جاناتا بنفسيهما عن هذه التصريحات.

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