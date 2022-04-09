بعد التعثر في أوكرانيا.. بوتين يعيّن قائدا جديدا للحرب

كشفت مصادر غربية عن تعيين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جنرالا عسكريا يخدم في سوريا قائدا جديدا للحرب في أوكرانيا .

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن مصدر مطلع في حلف “الناتو” قوله إن “الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، الذي قاد العمليات العسكرية في سوريا، عين قائدا جديدا للحملة الروسية في أوكرانيا”.

وأضاف المصدر أن “هذا القائد على وجه التحديد يمتلك خبرة كبيرة في العمليات الروسية في سوريا، لذلك نتوقع أن تتحسن القيادة والسيطرة بشكل عام، بعد تقارير عن عشوائية وتخبط في صفوف القوات الروسية خلال الفترة الأخيرة أثناء الحرب في أوكرانيا”

وقال المسؤول الغربي لـ”بي بي سي”، إن إعادة التنظيم الجديدة في قيادة القوات الروسية بأوكرانيا تعكس رغبة روسيا في “تعزيز التنسيق بين الوحدات المختلفة، حيث كان يجري تنظيم وقيادة الوحدات الروسية المقاتلة في السابق بشكل منفصل”.

وأضاف المسؤول أن “الضرورات السياسية قد تكون لها الأسبقية على الأولويات العسكرية، مع ما قد يدفع روسيا قدماً لتحقيق نوع من النجاح قبل 9 مايو/أيار، الذي يتزامن مع احتفال البلاد بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية”.

وذكرت الهيئة عن المسؤول قوله إن الكرملين أمر الجنرال دفورنيكوف بالسيطرة على كامل منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

لكن المسؤولين يرون أن “دفورنيكوف قد يواجه صعوبة في إرضاء بوتين ما لم يصبح الجيش الروسي أكثر فاعلية”.

في السياق ذاته، أوردت صحيفة “الجارديان” البريطانية، تصريحات لمسؤولين روس، بالإضافة إلى صور ومقاطع فيديو قالت إنها “تشكل دليلا على تكبد عناصر الجيش الروسي خسائر كبيرة” في أوكرانيا، مشيرة إلى وجود “أدلة واضحة صادرة عن روسيا” بشأن تلك الخسائر.

واستندت الصحيفة إلى مقطع فيديو بثه موقع “آي ستوريز” الإخباري الروسي، تظهر فيه صور لـ 55 عسكرياً من فوج الهجوم الجوي الروسي 247، بجانب الشموع، في إشارة إلى مقتلهم خلال العملية العسكرية.

واعتبرت الصحيفة أن تلك اللقطات تعزز الإجماع المتزايد بارتفاع عدد الضحايا الروس، خاصة بين وحدات النخبة الروسية المحمولة جواً، أعلى بكثير مما اعترف به المسؤولون حتى الآن.

كان المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، الخميس، قد اعترف خلال مقابلة تلفزيونية، بأن البلاد تكبدت “خسائر كبيرة في القوات، وهي مأساة كبيرة لنا”.