بعد التعيين غير المسبوق لضابط اسرائيلي.. الخارجية البحرينية توضح

أثار التعيين التاريخي غير المسبوق، لمسؤول رفيع في الجيش الاسرائيلي في منصب رسمي في البحرين بـ «صفة دائمة» مساء أمس الخميس، موجة من التساؤلات، ما استدعى توصيحا من دولة البحرين اليوم.

وفي الاطار، أوضحت وزارة الخارجية البحرينية أن التحاق الضابط الإسرائيلي يأتي ضمن تحالف دولي تستضيفه البحرين، وفق وكالة الأنباء البحرينة “بنا”.

وكشف البيان أن التحالف الدولي يضم أكثر من 34 دولة، ويقوم بتأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية للمنطقة، إضافة إلى حماية التجارة الدولية، ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة.

مهمة الضابط الاسرائيلي

ومن جهتها، أفادت صحف إسرائيلية، نقلا عن القناة 13، بأن إسرائيل سترسل ضابط بحرية ليتمركز بصفة دائمة في البحرين.

وسيتولى الضابط الذي يتوقع وصوله للدولة الخليجية خلال أسابيع قليلة، وفقا للصحيفة، تنسيق التواصل مع قوات الأسطول الخامس الأميركي الموجود في البحرين.

وكان قد تم الاتفاق على هذه الخطوة خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى الخليج الأسبوع الماضي، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

ويقع مقر الأسطول الأميركي قبالة مياه الخليج على بعد بضع مئات الكيلومترات من إيران، وعند منطقة بحرية تعبرها يوميا مئات الناقلات المحملة بالنفط، وقد شهدت في السنوات الأخيرة هجمات ضد سفن اتهمت طهران بالوقوف خلفها.

اتفاقية تعاون

ويذكر أن اسرائيل كانت قد وقعت اتفاقية دفاعية مع البحرين، في أول خطوة من نوعها مع دولة خليجية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية مع المنامة وأبوظبي قبل أكثر من عام.

وقال وزير الدفاع غانتس خلال الزيارة، إن مذكرة التفاهم التي تشمل التعاون في مجالات الاستخبارات وشراء المعدات والتدريب، ترتقي بعلاقة البلدين إلى “آفاق جديدة”.

وتابع “بعد عام واحد فقط من توقيع اتفاقات التطبيع، توصلنا إلى اتفاقية دفاعية مهمة ستسهم في أمن البلدين واستقرار المنطقة”.

الجيش الاسرائيلي ينفي

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفى في رده على القناة 13 وجود أي ترتيب لإرسال ضابط للبحرين، مشيرا إلى “أن الأمر قيد المناقشة”.

وأضاف أنه “يدرس باستمرار فرص تعميق التعاون العسكري مع دول المنطقة. في الوقت الحالي ، لم يتم الاتفاق على وضع ضابط في الجيش الإسرائيلي في دولة أخرى “.