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بعد التغيير في العقيدة النووية الروسية.. كيف علق البيت الأبيض؟

19 - نوفمبر - 2024
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لم تفاجأ بالتغيير الذي أعلنته روسيا في عقيدتها النووية ولا تعتزم تعديل وضعها النووي ردا على ذلك.

وأضاف المتحدث في بيان “مثلما قلنا هذا الشهر، لم نفاجأ بإعلان روسيا أنها ستحدث عقيدتها النووية، فقد أشارت روسيا إلى اعتزامها ذلك منذ عدة أسابيع… نفس الخطاب غير المسؤول من روسيا”.

ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء على تعديل ينص على إمكان توجيه ضربة نووية ردا على مجموعة أوسع من الهجمات بالأسلحة التقليدية، وقالت موسكو إن أوكرانيا استهدفت الأراضي الروسية بصواريخ أتاكمز الأمريكية الصنع.

وجاء في البيان “لم نلاحظ أي تغييرات في الموقف النووي الروسي، ولم نر أي سبب لتعديل موقفنا أو عقيدتنا النووية ردا على تصريحات روسيا اليوم”.

وأشار البيان أيضا إلى استعانة روسيا بقوات من كوريا الشمالية في أوكرانيا، وهو ما وصفه بالتصعيد الكبير.

    المصدر :
  • رويترز

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