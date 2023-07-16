بعد الخضوع إلى فحوص طبيّة.. نتنياهو يُغادر المستشفى بصحّة جيّدة

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، مستشفى دخل إليه أمس إثر إصابته بالجفاف، إذ قال الأطباء إنه بصحة جيدة.

ووفقًا لمكتب نتنياهو (73 عامًا) فقد نُقل رئيس الوزراء أمس إلى مركز شيبا الطبي في تل هشومير، قرب مسكنه الخاص في مدينة قيسارية الساحلية، حيث ظل تحت الملاحظة طوال الليل.

وشوهد موكبه وهو يغادر شيبا بالتزامن مع تقارير إعلامية نقلت عن مكتبه أن الأطباء سمحوا له بالخروج.

وفي مقطع فيديو من المستشفى أمس، بدا نتنياهو في حالة جيدة وقال إنه كان يقضى عطلة عند بحيرة طبريا دون اتخاذ الإجراءات الملائمة لحماية نفسه من موجة حارة بالمنطقة.

وأكد مركز شيبا اليوم الأحد، التشخيص الأولي بالإصابة بالجفاف، وذكر أن الفحوص الطبية الإضافية تضمنت تزويد نتنياهو بجهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب وهو ما أظهر أن قلبه في “صحة كاملة”.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء أنه تقرر تأجيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، الذي عادة ما يعقد أيام الأحد، إلى يوم غد الإثنين.