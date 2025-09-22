الأثنين 30 ربيع الأول 1447 ﻫ - 22 سبتمبر 2025 |
بعد الخلاف الحاد بينهما.. تأبين كيرك يجمع ترامب وماسك

منذ 3 ساعات
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك يتصافحان في مقصورة خاصة في ملعب ستيت فارم خلال حفل تأبين المعلق المحافظ المقتول تشارلي كيرك، في غليندال، أريزونا، الولايات المتحدة، 21 سبتمبر 2025. رويترز

للمرة الأولى منذ اندلاع الخلاف بينهما، شوهد قطب الأعمال إيلون ماسك يتبادل الحديث مع الرئيس دونالد ترامب في المقصورة الرئاسية خلال حفل تأبين الناشط اليميني تشارلي كيرك.

وأظهرت لقطات حية مباشرة من الحفل ماسك جالسا لفترة وجيزة بجانب ترامب، ويتحدث معه ثم يصافحه ويغادر مقر الاحتفال.

كما شوهد ماسك أيضا وهو يتحدث مع سياسيين جمهوريين ويلوح للحشود المشاركة في حفل التأبين.

وقالت شبكة “سي أن أن” الأمريكية، إن “لقاء ترامب ‘وصديقه الأول‘ السابق داخل مقصورة الرئاسة في حفل تأبين الناشط اليميني تشارلي كيرك، يبدو أنها المرة الأولى التي يشاهد فيها الاثنان معا علنا منذ تكريم الرئيس ماسك في ختام خدمته في وزارة كفاءة الحكومة في مايو الماضي”.

ولاحقا، نشب خلاف حاد بينهما على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب خلافاتٍ حول مشروع قانون الإنفاق للرئيس وتهديدات ماسك بتأسيس حزب سياسي جديد.

يشار إلى أن ماسك مول حملة ترامب الرئاسية بأكثر من 250 مليون دولار وأصبح مستشارا للرئيس الجمهوري.

وحتى نهاية مايو، قاد ماسك اللجنة التي شكلها ترامب لخفض التكاليف، ألا وهي وزارة الكفاءة الحكومية، التي نفذ من خلالها تخفيضات كبيرة وتقليص وظائف – أدت إلى حدوث رد فعل عنيف للغاية ضد رئيس شركة السيارات الكهربائية العملاقة تسلا.

وسرعان ما تدهورت علاقتهما لاحقا بعد نزاع علني بينهما حول إجراء موازنة دعمه ترامب.

وزعم ماسك أن وصول ترامب للبيت الأبيض ما كان ليحدث دون دعمه وربط الرئيس مع رجل الأعمال الراحل المدان باعتداء جنسي جيفري إبستين.

