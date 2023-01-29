بعد الدبابات.. اوكرانيا تطالب بطائرات مقاتلة للرد على القوات الروسية

لاتزال المواجهة العسكرية بين روسيا واوكرانيا مستمرة منذ فبراير الماضي، رغم المحاولات الروسية لبسط سيطرتها الا ان القوات الاوكرانية تقف رادعاً لاي محاولة روسية مع مساعدة عسكرية غربية.

وبعدما ضمنت الدبابات الألمانية، طالب المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك، الدول الغربية تزويد بلاده بطائرات مقاتلة للرد على القوات الروسية.

وكشف المسؤول الأوكراني عن أن محادثات عاجلة بين كييف وحلفائها تجري هذه الفترة بشأن طلبات أوكرانيا للحصول على صواريخ بعيدة المدى، تقول إنها ضرورية لمنع روسيا من تدمير المدن الأوكرانية.

وأضاف بودولياك، أن الطلب الأوكراني جاء لتقليص تأثير السلاح الرئيسي للجيش الروسي إلى حد كبير، موضحاً أن قواته تحتاج إلى صواريخ “تدمّر مستودعات الروس”.

جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات منفصلة، عن أن بلاده بحاجة إلى الصاروخ “إيه تي إيه سي إم إس” الأميركي الصنع الذي يبلغ مداه 297 كيلومترا، موضحاً أن واشنطن أحجمت حتى الآن عن توفير هذا السلاح.

أتت هذه التطورات بعد أيام من موافقة ألمانيا، على إرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا، عقب جدل صعب دام أسابيع.

ثم أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن الولايات المتحدة ستدرب القوات الأوكرانية على استخدام دبابات “أبرامز” في حال تسليمها لكييف.

وقبلها قدّمت أميركا مساعدات جديدة زودت بها كييف بمركبات برادلي القتالية، وأنظمة مدفعية، وناقلات جند مدرعة، وصواريخ أرض-جو وذخيرة وعناصر أخرى، تصل قيمتها إلى 2.85 مليار دولار.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية، في 24 فبراير الماضي اصطفت دول الحلف إلى جانب كييف داعمة إياها بالسلاح والعتاد.

إلا أن حدتها زادت إلى حد كبير بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم الأقاليم الأوكرانية الأربعة إلى بلاده في أكتوبر من العام الماضي.