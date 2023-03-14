بعد الدبابات.. بولندا تمنح أوكرانيا مقاتلات ميغ-29

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، الثلاثاء، إن بولندا ربما تمنح أوكرانيا طائرات ميغ-29 المقاتلة في غضون الأسابيع الأربعة أو الستة المقبلة، مشيرا إلى أن حلفاء كييف يقتربون من اتفاق حول الخطوة المقبلة في دعمهم العسكري لأوكرانيا.

وقالت بولندا إنها ستكون مستعدة لإرسال مقاتلات ميغ-29 سوفييتية التصميم في إطار تحالف من عدة دول. لكن لم يتضح الوقت الذي قد تستغرقه هذه العملية في ظل اتباع حلفاء كييف نهجا حذرا في نقل الطائرات المقاتلة.

وقال مورافيتسكي في مؤتمر صحفي “ربما يحدث ذلك في غضون الأسابيع الأربعة أو الستة المقبلة”، وذلك ردا على سؤال عن المدة التي ستستغرقها وارسو لتزويد أوكرانيا بالمقاتلات.

وقال وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد يوم الخميس الماضي إن نظيره البولندي أخبره في اجتماع للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إن وارسو ستوافق على إجراء مشترك لتسليم أوكرانيا مقاتلات ميج-29.

قال ناد إن الوقن قد حان أيضا لسلوفاكيا لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت سترسل مقاتلات إلى أوكرانيا من عدمه.

وسبق أن أرسلت بولندا 14 دبابة من طراز ليوبارد ألمانية الصنع لأوكرانيا.

وقال بافل سروت مدير مكتب الرئيس البولندي عند سؤاله يوم الخميس عن عدد طائرات ميغ-29 التي ربما ترسلها وارسو “بكل تأكيد لن تكون” 14 طائرة.