الأثنين 24 ربيع الأول 1445 ﻫ - 9 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد الدول الخمس.. تايلاند تُعلن مقتل وأسر عدد من مواطنيها في "إسرائيل"

منذ دقيقتين
من عملية طوفان الأقصى

من عملية طوفان الأقصى

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الخارجية التايلاندية اليوم الإثنين، أنّ 12 مواطنًا تايلانديًا قتلوا في “الاضطرابات” في إسرائيل، بالإضافة إلى اختطاف 11 وإصابة ثمانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية كانشانا باتاراتشوك للصحافيين: “نعمل على مساعدة جميع المواطنين التايلانديين في إسرائيل”.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت كلّ من أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والمكسيك، وجود رهائن من مواطنيها لدى حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بعد عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها الحركة أمس السبت، موقعة عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى، إضافة إلى عشرات الأسرى.

إذ احتجزت حماس عددًا غير محدد من الرهائن، بعد أن شنت هجومًا مباغتًا على مستوطنات غلاف غزة أمس السبت. فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس أنّ أكثر من 100 أسير محتجز لدى حماس.

يأتي ذلك فيما كان متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلن أمس الأحد، أنّ مواطنًا فرنسيًا قتل نتيجة “الهجمات” في إسرائيل.

يشار إلى أنّ “حماس” أطلقت عملية “طوفان الأقصى” السبت، حيث انتشرت مقاطع فيديو عدة تُظهر تسلل المقاومين إلى الأراضي المحتلة، مستخدمين الجيبات والدراجات النارية والمظلات، خلال عملية اقتحام السياج الفاصل، شرق قطاع غزة. فيما لا تزال سلطات الاحتلال تُحصي عدد القتلى والجرحى، حيث أفيد في آخر حصيلة حتى اليوم بسقوط حوالي 700 قتيل وأكثر من 2200 جريح.

    المزيد من أخبار العالم

    الشيكل الإسرائيلي
    طوفان الأقصى
    الشيكل الإسرائيلي يهبط إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام
    إيران
    طوفان الأقصى
    إيران تنفي ضلوعها في "طوفان الأقصى": فلسطين تتولّى الدفاع عن نفسها
    الشيكل الإسرائيلي
    طوفان الأقصى
    الانهيار ليس عسكرياً فقط.. اقتصاد إسرائيل يعاني بشدة والبورصة تتراجع

    الأكثر قراءة

    صورة من الفيديو- أثناء هروب جماعي بعد هجوم حركة حماس
    طوفان الأقصى
    فيديو هروب جماعي.. حفل تحول الى جحيم والمفقودون بالمئات جنوب إسرائيل
    عناصر من حركة حماس
    طوفان الأقصى
    فيديو.. اقتحام كتائب القسام لموقع إيرز العسكري
    مراسل سكاي نيوز
    طوفان الأقصى
    الشرطة الإسرائيلية تعتدي على مراسل سكاي نيوز وتهدده بإطلاق النار على رأسه