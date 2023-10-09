بعد الدول الخمس.. تايلاند تُعلن مقتل وأسر عدد من مواطنيها في "إسرائيل"

أعلنت وزارة الخارجية التايلاندية اليوم الإثنين، أنّ 12 مواطنًا تايلانديًا قتلوا في “الاضطرابات” في إسرائيل، بالإضافة إلى اختطاف 11 وإصابة ثمانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية كانشانا باتاراتشوك للصحافيين: “نعمل على مساعدة جميع المواطنين التايلانديين في إسرائيل”.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت كلّ من أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والمكسيك، وجود رهائن من مواطنيها لدى حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بعد عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها الحركة أمس السبت، موقعة عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى، إضافة إلى عشرات الأسرى.

إذ احتجزت حماس عددًا غير محدد من الرهائن، بعد أن شنت هجومًا مباغتًا على مستوطنات غلاف غزة أمس السبت. فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس أنّ أكثر من 100 أسير محتجز لدى حماس.

يأتي ذلك فيما كان متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلن أمس الأحد، أنّ مواطنًا فرنسيًا قتل نتيجة “الهجمات” في إسرائيل.

يشار إلى أنّ “حماس” أطلقت عملية “طوفان الأقصى” السبت، حيث انتشرت مقاطع فيديو عدة تُظهر تسلل المقاومين إلى الأراضي المحتلة، مستخدمين الجيبات والدراجات النارية والمظلات، خلال عملية اقتحام السياج الفاصل، شرق قطاع غزة. فيما لا تزال سلطات الاحتلال تُحصي عدد القتلى والجرحى، حيث أفيد في آخر حصيلة حتى اليوم بسقوط حوالي 700 قتيل وأكثر من 2200 جريح.