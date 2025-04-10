بعد الرسوم الجمركية.. ما هو مصير البائعون الصينيون على "أمازون"؟

بعد الإعلان الساحق للرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الرسوم الجمركية التي فرضها على الدول، لا يزال العالم أجمع يعيش داخل هذه الصدمة، وخصوصاً الصين التي وحتى بعد تراجع ترامب عن فرض الرسوم 90 يوماً، لم تدخل بين الدول بلرفع الرسوم عليها إلى 125%.

في خضم الحرب التجارية الأميركية الصينية، أعلنت رئيسة أكبر رابطة للتجارة الإلكترونية بالصين أن الشركات الصينية التي تبيع منتجاتها على موقع أمازون تستعد لرفع أسعارها في الولايات المتحدة أو الخروج من السوق الأميركية بسبب “الضربة غير المسبوقة” الناجمة رسوم ترامب.

وقالت وانج شين، رئيس جمعية التجارة الإلكترونية عبر الحدود في شنتشن، والتي تمثل أكثر من ثلاثة آلاف بائع على “أمازون، اليوم الخميس”: “هذه ليست مجرد قضية ضريبية، بل إن هيكل التكلفة بأكمله أصبح غارقا بالكامل”.

كما أضافت في تصريح لوكالة رويترز: “سيكون من الصعب للغاية على أي شخص البقاء في السوق الأميركية”.

كذلك أشارت إلى أن بعض البائعين يتطلعون إلى زيادة الأسعار في الولايات المتحدة، بينما يسعى آخرون إلى إيجاد أسواق جديدة. وأضافت أن الرسوم ستؤثر بشدة على الشركات الصغيرة والمصنعين الصينيين، كما ستؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة في البلاد.

وكان ترامب أوقف أمس الأربعاء في خطوة مفاجئة جانبا من الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين، بعد أن خفضها على الكثير من الدول لمدة 90 يوما لإتاحة المجال للتفاوض.

بينما رفع الرسوم الجديدة على السلع الصينية إلى 125 بالمئة.

جاءت هذه الخطوة بعد أسبوع من اضطرابات الأسواق تكبدت خلالها البورصات خسائر بتريليونات الدولارات.