الخميس 12 شوال 1446 ﻫ - 10 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد الرسوم الجمركية.. ما هو مصير البائعون الصينيون على "أمازون"؟

منذ 9 دقائق
شركة أمازون.كوم

شركة أمازون.كومشركة أمازون.كوم

A A A
طباعة المقال

بعد الإعلان الساحق للرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الرسوم الجمركية التي فرضها على الدول، لا يزال العالم أجمع يعيش داخل هذه الصدمة، وخصوصاً الصين التي وحتى بعد تراجع ترامب عن فرض الرسوم 90 يوماً، لم تدخل بين الدول بلرفع الرسوم عليها إلى 125%.

في خضم الحرب التجارية الأميركية الصينية، أعلنت رئيسة أكبر رابطة للتجارة الإلكترونية بالصين أن الشركات الصينية التي تبيع منتجاتها على موقع أمازون تستعد لرفع أسعارها في الولايات المتحدة أو الخروج من السوق الأميركية بسبب “الضربة غير المسبوقة” الناجمة رسوم ترامب.

وقالت وانج شين، رئيس جمعية التجارة الإلكترونية عبر الحدود في شنتشن، والتي تمثل أكثر من ثلاثة آلاف بائع على “أمازون، اليوم الخميس”: “هذه ليست مجرد قضية ضريبية، بل إن هيكل التكلفة بأكمله أصبح غارقا بالكامل”.

كما أضافت في تصريح لوكالة رويترز: “سيكون من الصعب للغاية على أي شخص البقاء في السوق الأميركية”.

كذلك أشارت إلى أن بعض البائعين يتطلعون إلى زيادة الأسعار في الولايات المتحدة، بينما يسعى آخرون إلى إيجاد أسواق جديدة. وأضافت أن الرسوم ستؤثر بشدة على الشركات الصغيرة والمصنعين الصينيين، كما ستؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة في البلاد.

وكان ترامب أوقف أمس الأربعاء في خطوة مفاجئة جانبا من الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين، بعد أن خفضها على الكثير من الدول لمدة 90 يوما لإتاحة المجال للتفاوض.

بينما رفع الرسوم الجديدة على السلع الصينية إلى 125 بالمئة.

جاءت هذه الخطوة بعد أسبوع من اضطرابات الأسواق تكبدت خلالها البورصات خسائر بتريليونات الدولارات.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان. رويترز
لتعزيز العلاقات الثنائية.. وزير الخارجية السعودي يلتقي والتز في واشنطن
أثناء تسليم القسام الأسيرة آغام بيرغر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة (رويترز)
غزة تحت القصف
بعد الحملة الكبيرة ضدها.. أسيرة إسرائيلية سابقة: حماس هي "العدو"
غارة شنها الطيران الأميركي على اليمن
إنترسبت: نواب أميركيون يطالبون ترامب بتبرير قانوني لقصف اليمن

الأكثر قراءة

الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي يضيف اختصاصاً طبّياً جديداً.. ماذا في التفاصيل؟
وفيق صفا
وفيق صفا ينشط في بيروت.. أسلحة من إيران تحطّ في المرفأ!
مدرسة الأمير شكيب ارسلان الرسمية في بيروت
تحديد عطلة المدارس في الجمعة العظيمة والفصح