بعد الزلزال المدمر.. الباحث الهولندي "فرانك هوغيربيتس" يحذر من جديد!

حذر الخبير والباحث في شؤون الزالزل “فرانك هوغيربيتس” من إمكانية حدوث نشاط زلزال قوي إضافي، وسط تركيا والبلدان المجاورة لها.

وأشار “هوغيربيتس”، في تغريدة له عبر تويتر صباح اليوم الاثنين، إلى أنه عادة ما تستمر الهزات الارتدادية بعد وقوع زلزال كبير الذي حصل فجر الاثنين.

Watch for additional strong seismic activity in Central Turkey and nearby regions. Aftershocks usually continue for a while after a major earthquake.

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 6, 2023