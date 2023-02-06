بعد الزلزال المدمر.. الباحث الهولندي "فرانك هوغيربيتس" يحذر من جديد!

حذر الخبير والباحث في شؤون الزالزل “فرانك هوغيربيتس” من إمكانية حدوث نشاط زلزال قوي إضافي، وسط تركيا والبلدان المجاورة لها.

وأشار “هوغيربيتس”، في تغريدة له عبر تويتر صباح اليوم الاثنين، إلى أنه عادة ما تستمر الهزات الارتدادية بعد وقوع زلزال كبير الذي حصل فجر الاثنين.

Watch for additional strong seismic activity in Central Turkey and nearby regions. Aftershocks usually continue for a while after a major earthquake. — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 6, 2023

وحتى اللحظة لم تظهر الأضرار الحقيقية المادية والبشرية التي نتجت عن الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا بقوة 7.8 على مقياس ريختر، وشعر بها سكان الدول المجاورة متل لبنان وسوريا والعراق والأردن.

ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أعادوا التذكير بالتحذير الذي أطلقه الخبير والباحث في شؤون الزلازل “فرانك هوغيربيتس” الذي توقع زلزال تركيا بدقة قبل 3 ايام من وقوعه و ذكر الدول الني ستتأثر بالزلزال.

وكان هوغيربيتس قد غرد في تاريخ الثالث من شهر شباط/فبراير الحالي أي قبل 3 أيام، عن حدوث سيحدث زلزال بقوة 7.5 درجة مئوية في منطقة (جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان)