بعد الزلزال المدمر.. بايدن يعرب عن "حزنه الكبير" ويعد بتقديم مساعدات

يشهد العالم حالة من الحزن الكبير بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين 6\2\2023، هذا وقد أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين عن “حزنه الكبير” واعدا بتقديم المساعدة بعد الزلزال بقوة 7,8 درجة، الذي ضرب تركيا وسوريا موقعا أكثر من 1800 قتيل.

وكتب بايدن في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “طلبت من أجهزتي أن تواصل متابعة الوضع عن كثب بالتنسيق مع تركيا وتقديم كل المساعدة الضرورية أيّا كانت”.

من جهته قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إن الولايات المتحدة تقدم المساعدة بالفعل بعدما ضرب زلزال قوي وسط تركيا وشمال غرب سوريا.

وأضاف بلينكن في بيان “استجابتنا الأولية لمساعدة تركيا جارية والمنظمات الإنسانية المدعومة أميركيا في سوريا تتعامل مع تداعيات الزلزال في أنحاء البلاد. عازمون على بذل كل ما بوسعنا لمساعدة المتضررين من هذه الزلازل على مدى الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة.”

وضرب زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين 6\2\2023، وشعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا، وقد خلف مئات القتلى وآلاف الجرحى في تركيا وسوريا، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض، وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج. وقد أعلنت السلطات التركية درجة الإنذار الرابعة التي تعني طلب مساعدة دولية. ويساهم الجيش التركي في عمليات الإنقاذ بالمناطق المنكوبة.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن أعمال الإنقاذ مستمرة لمواجهة آثار الزلزال، لافتاً إلى ارتفاع ضحايا الزلزال في تركيا إلى 912 قتيلاً و5385 مصاباً.

وأكد أردوغان، متحدثاً على الهواء مباشرة، في كلمة له أن الزلزال الذي ضرب تركيا هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939. وقال الرئيس التركي إن “2818 مبنى قد تهدم”.

وأضاف بالقول: “دولتنا تحركت عبر كافة مؤسساتها على الفور منذ لحظة وقوع الزلزال وولاياتنا استنفرت كل إمكانياتها”. وذكر أن 9 آلاف من عناصر البحث والإنقاذ يواصلون العمل، والعدد يزداد باستمرار مع توافد فرق إغاثية جديدة.

من ناحية أخرى، قال أردوغان إن تركيا تلقت عروضاً للمساعدة من 45 دولة إلى جانب الناتو والاتحاد الأوروبي.