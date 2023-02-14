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بعد الزلزال المدمر.. رقم خيالي لقيمة الخسائر في تركيا

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 14 - فبراير - 2023 5:53 مساءً
من زلزال تركيا

من زلزال تركيا

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قالت شركة فيريسك لتقييم المخاطر الثلاثاء إن قيمة الخسائر الناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا الأسبوع الماضي ستتجاوز على الأرجح 20 مليار دولار.

وأضافت الشركة أن جزءا بسيطا من الخسائر، بقيمة تصل لأكثر من مليار دولار على الأرجح، سيغطيه التأمين.

وتزيد هذه الأرقام من سوء الأوضاع في ظل الخسائر الفادحة في الأرواح جراء هذه الكارثة، وارتفع عدد القتلى إلى 31974 شخصا في تركيا حتى الآن.

وقالت فيريسك إن الزلازل شائعة نسبيا في تركيا وإنه على الرغم من اللوائح الخاصة بالبناء للوفاء بمعايير الحماية من الزلازل، فإن النتائج جاءت “متباينة”.

وأضافت أن المباني المتوافقة مع قوانين البناء “حققت أداء جيدا نسبيا، بينما تعرضت العديد من المباني الأخرى لأضرار جسيمة وانهارت جراء الزلازل”.

    المصدر :
  • رويترز

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