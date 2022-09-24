بعد السعودية.. المستشار الألماني يصل الإمارات

وصل المستشار الألماني أولاف شولتز، السبت، إلى دولة الإمارات في زيارة عمل، بحسب ما قالت وكالة الأنباء الإماراتية ” وام”.

وكان في استقبال المستشار الألماني والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية وعدد من المسؤولين.

وفي وقت سابق السبت، غادر شولتز المملكة العربية السعودية بعد لقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مدينة جدة الساحلية.

وتبادل شولتز والأمير محمد بن سلمان التحية بمصافحة قوية في قصر السلام الملكي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن اللقاء استعرض أوجه العلاقات السعودية الألمانية، ومجالات الشراكة بين البلدين، إضافةً إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق رؤية المملكة 2030.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات الأوضاع على المستوى الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

ووصل المستشار الألماني أولاف شولتز، إلى السعودية في مستهل جولة خليجية تستغرق يومين، وتشمل دولة الإمارات وقطر.