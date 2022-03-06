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بعد السيطرة الروسية على زابوريجيا.. وكالة الطاقة الذرية قلقة!

منذ 4 ساعات
محطة زابوريجيا للطاقة النووية

محطة زابوريجيا للطاقة النووية

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أثارت سيطرة الروس على مصانع الطاقة النووية في مدينة زابوريجيا، قلقًا عالميا وسط تخوّف من حادثة تشرنوبل ثانية.

وفي السياق، أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، عن بالغ قلقها على مصانع الطاقة النووية في مدينة زابوريجيا، جنوب شرق أوكرانيا التي باتت الآن “تخضع لأوامر القوات الروسية التي سيطرت على الموقع الأسبوع الماضي”.

وأشارت الوكالة الى أن “القوات الروسية في الموقع أغلقت بعض شبكات الهاتف المحمول والإنترنت، بحيث لا يمكن الحصول على معلومات موثوقة من الموقع من خلال القنوات العادية”، لافتة إلى أن “الوكالة النووية الأوكرانية بدأت تواجه مشاكل رئيسية في التواصل مع الموظفين العاملين في مصنع زابوريجيا”.

وأثار الهجوم في أوكرانيا على أكبر محطة نووية في أوروبا خشية من وقوع كارثة، وتلته إدانات دولية كثيفة لموسكو فيما تحدثت واشنطن عن “تهديد لأوروبا والعالم”.

واحتلت القوات الروسية، الجمعة، المحطة، حيث أدى قصف مدفعي روسي بحسب الأوكرانيين إلى نشوب حريق تؤكد موسكو أنها غير مسؤولة عنه.

وتوفر محطة زابوريجيا التيار الكهربائي لأربعة ملايين منزل.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت بعدم تضرر أي تجهيزات رئيسية في المحطة النووية.

إلا ان الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة جنود اوكرانيين وفق شركة “إنيرغواتوم” المشغلة للمنشآت النووية في كييف.

وأثار الحادث ارتفاعا في منسوب القلق في الدول الغربية من نزاع بات يشمل أوكرانيا برمتها مع ازدياد عدد المدن التي تتعرض للقصف في اليوم التاسع من الغزو الروسي.

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