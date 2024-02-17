بعد السيطرة على مدينة أفدييفكا الأوكرانية.. برقية من بوتين للجيش الروسي

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ اليوم السبت الوحدات العسكرية التي سيطرت على مدينة أفدييفكا الأوكرانية، وقائد هذه القوات.

وجاء في الموقع الإلكتروني للكرملين أن بوتين تلقى تقريرا من وزير الدفاع سيرجي شويجو يفيد بسيطرة الجيش على مدينة أفدييفكا.

وأضاف الكرملين في بيان “هنأ رئيس الدولة الجنود الروس على هذا النجاح، وهو نصر مهم”.

وكانت وكالات أنباء روسية قد ذكرت أن بوتين بعث ببرقية إلى قائد المجموعة التي سيطرت على المدينة، الكولونيل جنرال أندريه موردفيتشيف.

وقال بوتين في البرقية “أعبر عن امتناني للعمل العسكري المتميز الذي أبدته جميع القوات الخاضعة لتوجيهاتك والتي شاركت في معارك أفدييفكا”.

وشنت القوات الروسية هجمات متعاقبة للسيطرة على أفدييفكا منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول. وكانت جماعات موالية لروسيا قد سيطرت عليها لفترة وجيزة في عام 2014 عندما استولت على مساحات كبيرة من شرق أوكرانيا، لكن القوات الأوكرانية استعادتها لاحقا.

وستمنح السيطرة على أفدييفكا دفعة معنوية لروسيا على الأرجح قبل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل التي ستسفر بشكل شبه مؤكد عن فوز بوتين.

ويُنظر للسيطرة على المدينة أيضا باعتبارها خطوة رئيسية نحو سيطرة موسكو على دونيتسك، المدينة المحورية الواقعة على بعد 20 كيلومترا إلى الشرق، والتي تخضع للقوات الروسية وقوات موالية لها منذ عام 2014.