الثلاثاء 4 رمضان 1443 ﻫ - 5 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد الطاقة.. روسيا تفتح الباب على أزمة في إمدادات الغذاء العالمية

3 - أبريل - 2022
حقول القمح الروسي (أرشيفية)

حقول القمح الروسي (أرشيفية)

A A A
طباعة المقال

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بأن بلاده ستصدر الغذاء والمحاصيل إلى “الدول الصديقة” فقط وبعملة الروبل أو بعملات تلك الدول، وفقاً لما نقلته وكالات إعلام روسية.

تصريح مدفيديف قد يفتح الاباب لأزمة عالمية جديدة في الإمدادات الغذاء، بعد أزمة الطاقة، عندما قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أواخر مارس الماضي، إن روسيا لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء إيصال الغاز إلى “دول غير صديقة”، بما في ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، بعد فرض عقوبات مشددة عليها جراء غزوها لأوكرانيا.

وأضاف بوتين “قررت تنفيذ مجموعة من الإجراءات لجعل مدفوعات إمدادات الغاز إلى دول غير صديقة بالروبل الروسي”، وأوضح أن ذلك يأتي ردا على تجميد أصول روسيا في الغرب بسبب هجومها على أوكرانيا.

وفي 7 مارس، أعلنت الحكومة الروسية وضع قائمة بدول “غير صديقة”، وتضم “الدول التي فرضت أو انضمت إلى العقوبات” ضد روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.

وتشمل القائمة الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا وألبانيا وأندورا وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو ومقدونيا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وميكرونيسيا ونيوزيلندا وسنغافورة وتايوان.

ولم تضم القائمة أي دولة عربية أو أفريقية، ويشار إلى أن روسيا تعتبر أكبر مصدري القمح في العالم.

    المزيد من أخبار العالم

    مجزرة بوتشا الأوكرانية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بريطانيا: ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا “واضح جدا”
    النفط- تعبيرية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    قفزة بأسعار النفط في ظل الحديث عن عقوبات جديدة على روسيا
    الحرب الروسية ضد أوكرانيا تتواصل للشهر الثاني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بعد تلغيم منازل وغابات.. القوات الروسية تنسحب من مناطق شمال أوكرانيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    نائب رئيس الحكومة يعلن إفلاس الدولة اللبنانية والمصرف المركزي
    خالد الضاهر
    “التيار” سبق “القوات” إلى خالد الضاهر… ست سنوات
    آثار الدمار بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    فيديو مروع لعشرات الجثث.. أوكرانيا تتهم روسيا بارتكاب مجزرة متعمدة في “بوتشا”