بعد الطاقة.. روسيا تفتح الباب على أزمة في إمدادات الغذاء العالمية

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بأن بلاده ستصدر الغذاء والمحاصيل إلى “الدول الصديقة” فقط وبعملة الروبل أو بعملات تلك الدول، وفقاً لما نقلته وكالات إعلام روسية.

تصريح مدفيديف قد يفتح الاباب لأزمة عالمية جديدة في الإمدادات الغذاء، بعد أزمة الطاقة، عندما قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أواخر مارس الماضي، إن روسيا لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء إيصال الغاز إلى “دول غير صديقة”، بما في ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، بعد فرض عقوبات مشددة عليها جراء غزوها لأوكرانيا.

وأضاف بوتين “قررت تنفيذ مجموعة من الإجراءات لجعل مدفوعات إمدادات الغاز إلى دول غير صديقة بالروبل الروسي”، وأوضح أن ذلك يأتي ردا على تجميد أصول روسيا في الغرب بسبب هجومها على أوكرانيا.

وفي 7 مارس، أعلنت الحكومة الروسية وضع قائمة بدول “غير صديقة”، وتضم “الدول التي فرضت أو انضمت إلى العقوبات” ضد روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.

وتشمل القائمة الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا وألبانيا وأندورا وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو ومقدونيا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وميكرونيسيا ونيوزيلندا وسنغافورة وتايوان.

ولم تضم القائمة أي دولة عربية أو أفريقية، ويشار إلى أن روسيا تعتبر أكبر مصدري القمح في العالم.