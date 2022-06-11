بعد العثور على المروحية الإيطالية.. ما مصير الركاب؟

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، نقلاً عن عمال إنقاذ، إنّه عُثِر على سبعة قتلى في حادث تحطم مروحية في إيطاليا، بعد ساعات على شيوع خبر فقدان الاتّصال بها وعلى متنها راكبان لبنانيّان.

وقد بدأت عمليات فحص الحمض النووي لمعرفة هويات القتلى.

من جهتها، أفادت سفيرة لبنان في إيطاليا ميرا ضاهر لـ”النهار” أنّه “تمّ العثور على إشارات تدلّ على وجود المروحيّة في مكان دقيق جدّاً بمنطقة Monte Cusna، وفرق الإغاثة والتقنيّة باتت هناك”.

وقالت: “لا يمكن التكهّن بوضع المروحيّة والأجزاء التي عُثر عليها الآن، ولا نزال نتمسّك بالأمل”.

وأقلعت الطائرة الهليكوبتر يوم الخميس من لوكا في توسكانا وكانت متّجهة نحو مدينة تريفيزو الشمالية عندما اختفت من على شاشات الرادار بعدما سيطر طقس سيّئ على منطقة غابات جبلية.

وواجه رجال الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى المكان بسبب كثافة الأشجار ووعورة الطرق المؤدّية إلى مكان سقوط المروحيّة.

واستمرّ البحث منذ مساء الخميس عن المروحية المفقودة في الشمال الإيطالي وعلى متنها 7 أشخاص بينهم اللبنانيّان شادي كريدي وطارق طيّاح، وأربعة أتراك إضافة إلى الطيار.

واللبنانيّان كانا في مهمّة عمل لزيارة معامل ومصانع، وصودف وجود كتل هوائيّة كثيفة خلال الرحلة.

وتركّز البحث في محافظة مودينا في المنطقة الممتدّة من جبال الألب حتى جبال الأبنيني Appennino Modenese، وبالتحديد في المنطقة المحاذية لبلدية فراسنارو Frassinero.

ويرجّح أنّ الطيّار الإيطالي كورادو ليفورين، البالغ من العمر 33 عاماً، والذي يملك خبرة مهنية عالية، واجه صعوبة في الرؤية.

والتقى وفد من السفارة اللبنانية في روما برئاسة السفيرة ميرا ضاهر ووفد من السفارة التركية أمس في مدينة مودينا، وزارا حاكم المقاطعة السيدة ألكسندرا كمبوروتا لمتابعة عمليات البحث من قرب.