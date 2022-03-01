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بعد العقوبات المالية على موسكو.. أكبر مصرف في روسيا يعلن افلاسه

منذ ساعة واحدة
روسيا - موسكو

روسيا - موسكو

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أعلنت الهيئة الناظمة للمصارف في الاتحاد الأوروبي أنّ الفرع الأوروبي لـ”سبيربنك”، أكبر مصرف في روسيا، يعتزم إشهار إفلاسه بسبب الأضرار التي لحقت به من جراء العقوبات المالية التي فرضت على موسكو إثر غزوها أوكرانيا.

وقال مجلس القرار الموحّد “سي آر يو” إنّ الفرع الأوروبي للمصرف الروسي “سبيربنك يوروب إيه جي” ومقرّه في النمسا سيخضع في هذا البلد لعملية “إجراءات إفلاس”، مشيراً إلى أنّ حسابات عملاء المصرف ستكون مضمونة حتى مبلغ 100 ألف يورو لكل حساب، تماماً كما هي الحال عليه مع سائر المصارف الأوروبية.

وكانت روسيا قد تعرضت الى حزمة عقوبات دولية بعد هجومها على أوكرانيا حيث دانت معظم الدول هذا الهجوم.

كما أعلنت دول عدة كان آخرها كل من فرنسا وألمانيا وبولندا التزامها بدعم أوكرانيا لبناء علاقات سياسية واقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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