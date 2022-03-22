بعد العقوبات عليها.. موسكو تنسحب من محادثات السلام مع اليابان

انضمت طوكيو الى حلفائها الغربيين في حملة شن العقوبات الاقتصادية على موسكو بسبب غزوها للأراضي الأوكرانية، مما دفع روسيا الى اتخاذ اجراء ضد اليايان نتيجة لذلك.

اد انسحبت روسيا من محادثات بشأن توقيع معاهدة سلام مع اليابان، وجمدت المشروعات الاقتصادية المشتركة المتعلقة بجزر الكوريل المتنازع عليها، مما أثار رد فعل غاضبا من اليابان.

ولم تتوصل روسيا واليابان بشكل رسمي الى انهاء الأعمال العدائية في الحرب العالمية الثانية بسبب المواجهة بخصوص الجزر الواقعة قبالة جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان، والمعروفة في روسيا باسم الكوريل وفي اليابان باسم الأراضي الشمالية.

في السياق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان “في ظل الظروف الحالية لا تعتزم روسيا مواصلة المفاوضات مع اليابان بشأن معاهدة سلام” مستشهدة “بمواقف اليابان غير الودية علنا ومحاولاتها الإضرار بمصالح بلادنا”.

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من جهته، قال إنه يعارض بشدة قرار روسيا، واصفا إياه بأنه “غير عادل” و “غير مقبول على الإطلاق”.

وكانت اليابان قد أعلنت الأسبوع الماضي عن خطط لإلغاء وضع روسيا التجاري كدولة أكثر رعاية، وتوسيع نطاق تجميد أصول نخب روسية وحظر واردات بعض المنتجات.

واشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،العام الماضي، الى ان كلا من طوكيو وموسكو تريدان علاقات جيدة، وقال إن من العبث أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق سلام.

وذكر البيان أن روسيا انسحبت أيضا من المحادثات مع اليابان بشأن مشاريع الأعمال المشتركة في جزر الكوريل وأنهت السفر بدون تأشيرة دخول للمواطنين اليابانيين.