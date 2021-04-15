السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد العقوبات... موسكو تستدعي السفير الأميركي

15 - أبريل - 2021
بايدن وبوتين

بايدن وبوتين

A A A
طباعة المقال

استدعت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، السفير الأميركي لدى موسكو، ووجهت انتقادات لاذعة إلى الولايات المتحدة على خلفية فرضها عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات الروسية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الرد على العقوبات الأميركية الجديدة “لا مفر منه”، وإن الوزارة استدعت السفير الأميركي لدى موسكو جون سوليفان، وفق “فرانس برس”.

وأضافت في تصريحات متلفزة: “الولايات المتحدة ليست مستعدة لقبول الحقيقة الموضوعية بأن هناك عالمًا متعدد الأقطاب يستبعد الهيمنة الأميركية… لا مفر من الرد على العقوبات”.

وكانت واشنطن أعلنت في وقت سابق اليوم عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات الروسية، على خلفية التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية ومحاولات تجسس إلكترونية ودور موسكو في أوكرانيا.

ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن على أمر تنفيذي جديد بشأن روسيا، من شأنه أن يوسع نطاق العقوبات عليها.

وجاءت هذه العقوبات بعد يومين فقط على مكالمة هاتفية جمعت الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتن، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

    المزيد من أخبار العالم

    بوتين وأردوغان
    رغم العقوبات الغربية.. تركيا وسعت تجارتها مع روسيا
    خليل عواودة
    تدهور الحالة الصحية للأسير الفلسطيني خليل عواودة
    الشرطة العراقية
    الأمن العراقي يحبط محاولة لبيع طفل من قبل ذويه

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بالصورة: لبناني طعن سلمان رشدي
    بالصور: لبناني طعن سلمان رشدي
    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    المحروقات
    استعدوا... أزمة محروقات جديدة في الأيام المقبلة؟