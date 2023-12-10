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بعد الفيتو الأمريكي.. كوريا الشمالية تنتقد "المعايير المزدوجة" لواشنطن

منذ 12 دقيقة
أميركا وكوريا الشمالية

أميركا وكوريا الشمالية

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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية (الأحد 10-12-2023) إن مسؤولا كبيرا في بيونجيانج انتقد الولايات المتحدة لعرقلتها مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، قائلا إن حق النقض يظهر “المعايير المزدوجة” لواشنطن.

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة يوم الجمعة.

وفشل تمرير مشروع القرار لوقف إطلاق النار بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد الاقتراح وامتنعت بريطانيا عن التصويت.

وقال كيم سون جيونج، نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي‭ ‬ لشؤون المنظمات الدولية، للوكالة إن “إساءة استخدام الولايات المتحدة حق النقض لحماية حليف ذبح عشرات الآلاف من المدنيين ليس مجرد مظهر من مظاهر المعايير المزدوجة غير القانونية وغير المعقولة، ولكنه أيضا ذروة الشر غير الإنساني”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تناقض نفسها من خلال التغاضي عن القتال المستمر في غزة بينما تدين إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا في الآونة الأخيرة والذي لم يسبب أي ضرر لأي دولة أخرى.

واجتمع مستشارو الأمن القومي للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان أمس السبت لتأكيد ردهم المنسق على تهديدات كوريا الشمالية، في الوقت الذي حذرت فيه بيونجيانج من أنها ستنشر المزيد من أقمار التجسس الصناعية.

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