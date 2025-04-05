بعد الفيديو المسرب.. الهلال الأحمر يدحض رواية إسرائيل حول هجوم رفح

فندت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، السبت، مزاعم الجيش الإسرائيلي بشأن الهجوم الذي استهدف 15 من طواقم الإسعاف والإغاثة في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة في 23 مارس/ آذار الماضي.

جاء ذلك بعد العثور على مقطع فيديو صادم في هاتف المسعف رفعت رضوان، عند العثور على جثمانه في مقبرة جماعية بغزة تضم أيضا 14 من زملائه.

وقال الهلال الأحمر، في بيان: “الفيديو يظهر بوضوح أن سيارات الإسعاف والإطفاء التي كانوا يستقلونها كانت معلّمة بشكل واضح وتحمل إشارات الطوارئ، كما أن الأضواء كانت مضاءة أثناء تعرضهم لإطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية”.

واعتبر أن المقطع الذي عثر عليه في هاتف المسعف ينفي بـ”شكل قاطع” مزاعم الاحتلال الإسرائيلي الذي ادعى أن قواته لم تهاجم سيارات الإسعاف عشوائيا، وأن بعض المركبات اقتربت “بطريقة مريبة دون أضواء أو إشارات طوارئ”.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن “الفيديو يكشف الحقيقة ويدحض هذه الرواية بشكل واضح”.

وفي 31 مارس الماضي، زعم الجيش الإسرائيلي في بيان أنه لم يهاجم “مركبات إسعاف عشوائيا إنما رصد اقتراب عدة سيارات بصورة مشبوهة من قوات جيش الدفاع دون قيامها بتشغيل أضواء أو إشارات الطوارئ، ما دفع القوات لإطلاق النار صوبها”، وفق ادعائه.

كما زعم أنه قضى في مهاجمته طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر على “أحد عناصر الجناح العسكري لحركة حماس إضافة لـ8 مخربين آخرين ينتمون للحركة الفلسطينية وللجهاد الإسلامي”.

وفي 30 مارس الماضي، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني انتشال 14 جثمانا بعد قصف إسرائيلي في مدينة رفح قبل نحو أسبوع، هم 8 من طواقمها و5 من الدفاع المدني وموظف يتبع لوكالة أممية.

جاء ذلك بعد أيام من إعلان الدفاع المدني الفلسطيني انتشال أحد عناصره في الفريق ذاته الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي ما يرفع حصيلة المجزرة إلى 15 شهيدا.

بدوره، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الجيش الإسرائيلي نفذ إعداما وصفه بـ”الوحشي وغير المسبوق” بحق الطواقم الطبية والدفاع المدني.

وقال المكتب الحكومي، إن ما أظهره الفيديو “ينسف بالكامل رواية الاحتلال الإسرائيلي الكاذبة والمضللة التي زعم زورا أن المركبات اقتربت بطريقة مريبة دون إشارات واضحة، بينما يفضح الفيديو أكاذيب جيش الاحتلال”.

واعتبر المكتب الحكومي هذه الجريمة “انتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية”، وحمّل المجتمع الدولي “مسؤولية السكوت عنها”.

وطالب بـ”فتح تحقيق دولي مستقل في جريمة إعدام الطواقم الطبية والدفاع المدني”، وإرسال “لجان تقصّي حقائق إلى المواقع المستهدفة، وزيارة المقابر الجماعية التي أخفت إسرائيل وراءها فصولًا من الرعب والإبادة الجماعية الممنهجة”.

كما شدد على ضرورة توفير الحماية الفورية للطواقم الإنسانية العاملة في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.