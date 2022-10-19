بعد الفيضانات المدمرة.. باكستان تسعى لقروض جديدة بمليارات الدولارات

أفادت صحيفة فاينانشال تايمز (الأربعاء 19-10-2022) أن باكستان ستطلب من المقرضين الدوليين قروضا جديدة بمليارات الدولارات بعد الفيضانات المدمرة التي أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في مقابلة مع الصحيفة إن إسلام اباد تبحث عن أموال إضافية ولا تطلب إجراءات مثل إعادة جدولة الديون الحالية أو تأجيلها.

وأدت الأمطار الموسمية القياسية في جنوب وجنوب غرب باكستان وذوبان الكتل الجليدية في الأجزاء الشمالية من البلاد إلى حدوث فيضانات أثرت على ما يقرب من 33 مليون شخص في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، والتي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، ودمرت منازل ومحاصيل وجسورا وطرقا وماشية وتسببت في أضرار تقدر بنحو 30 مليار دولار.

وأبلغت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث عن 1508 وفيات من بينها 536 طفلا و 308 امرأة.

ومئات الآلاف من الأشخاص الذين نزحوا في أمس الحاجة الآن إلى الدعم من حيث الغذاء والمأوى ومياه الشرب النظيفة والمراحيض والأدوية.

وكان كثير منهم ينامون في العراء على جانب الطرق السريعة.

وقال علماء إن الأمطار الموسمية الغزيرة، التي غمرت مساحات شاسعة من باكستان، تأتي مرة كل مئة عام وجعلها تغير المناخ على الأرجح أكثر حدة.