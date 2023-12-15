بعد القنبلة النووية.. وزير التراث الإسرائيلي: يجب احتلال قطاع غزة بالكامل

بعد أيام من دعوته لإعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وقبلها استخدام السلاح النووي لإبادة القطاع، قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو الجمعة إنه يجب احتلال قطاع غزة بالكامل، حسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وكان إلياهو يتحدث لصحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، عن عملية إطلاق نار في القدس، عندما طالب بإعدام الأسرى الفلسطينيين “ميدانياً”، وقطع الطريق على أي صفقات مستقبلية لتبادل الأسرى.

وخلال الهجوم الذي وقع في القدس قبل أيام، قتلت الشرطة الإسرائيلية بالخطأ وفال كاستلمان، وهو مستوطن إسرائيلي كان يحاول المساعدة في “تحييد المهاجمين”، بحسب الصحيفة.

وكان الوزير الإسرائيلي قد أثار غضبًا عربيًا ودوليًا، بعد أن قال في وقت سابق إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن، مضيفًا أن قطاع غزة يجب ألّا يبقى على وجه الأرض، وعلى إسرائيل إعادة إقامة المستوطنات فيه، ورأى أن للحرب أثمانا بالنسبة لمن وصفهم بـ”المختطفين” الإسرائيليين لدى حركة حماس.