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بعد المجازر المروّعة.. صورٌ متداولة من بوتشا.. كأنّ الحرب لم تمرّ من هنا!

19 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 19 - أبريل - 2022 5:26 مساءً
عمّال ينظّفون شوارع بوتشا

عمّال ينظّفون شوارع بوتشا

ديلي ميل
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نشرت صحيفة ديلي ميل صورًا لمدينة بوتشا التي شهدت على مجازر مروّعة منذ أسابيع، نظيفة وخالية من بقايا المعارك.

اذ ان شوارع المدينة التي كانت مليئة بالحطام وبقايا الدبابات الروسية المدمّرة، أصبحت نظيفة مجددا بفضل جهود تنظيف خيالية قام بها السكان المحليون.

وعمل المتطوعون من دون كلل لتنظيف شوارع المدينة، من خلال صور نشرت الاثنين تظهر مكانًا يكاد لا يمت بصلة الى المكان الذي ظهر في الصور التي صدمت العالم في وقت سابق من هذا الشهر.

والأعمال الوحشية التي ارتكبتها القوات الروسية اكتُشفت بعدما تحررت بوتشا من الغزاة، ما خلّف حملة ادانة دولية لأفعال موسكو.

وأظهرت صور من ضواحي العاصمة الاوكرانية كييف،عمّالًا وهم يكنسون وينظفون الطرقات المقصوفة التي تحولت الى منطقة حرب في الايام الاولى من غزو بوتن لأوكرانيا.

بقايا الآليات الروسية المحترقة، ومخلفات المنازل الاوكرانية المدمرة، وجثث المدنيين التي كانت ملقاة في الشوارع وعلى الأرصفة بعدما انتزعت قوات كييف المنطقة من الاحتلال الروسي،كلها أزيلت. والآن، مشاهد الدمار استبدلت بها علامات استعادة الحياة. وفي إحدى الصور يظهر رجلان يعملان سويا لازالة الحطام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تداولت وسائل الاعلام صورًا تثبت عمليات قتل وتعذيب بعدما انسحبت القوات الروسية من المنطقة، منراجعةً من مناطق اوكرانيا الشمالية لتركيز عملياتها العسكرية في الشرق.

وفيما عاد الجنود والصحافيون والسكان الذي هربوا الى مدينة بوتشا، وجدت جثثٌ لمدنيين-بعضهم مكبّلو الأيدي- مكدّسةً في الشوارغ.

كما عثرت السلطات الاوكرانية على مجموعة من المقابر الجماعية تحتوي على مئات الجثث، وسط جهود مستمرة لتحديد هويات اولئك الذين قُتلوا.


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