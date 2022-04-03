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الغرب يؤكّد: سنفرض مزيدًا من العقوبات على موسكو

3 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 3 - أبريل - 2022 8:41 مساءً
أوكران على دراجاتهم وسط الدمار في بوتشا (رويترز)

أوكران على دراجاتهم وسط الدمار في بوتشا (رويترز)

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أشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الى أنّ “الهجمات البغيضة ضد المدنيين” في بوتشا واربين وقرب كييف دليل على أن روسيا ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا، مؤكّدًا أن بريطانيا ستشدد العقوبات وتزيد من الدعم العسكري ردا على ذلك.

وقال جونسون في بيان اليوم الأحد “سأفعل كل ما بوسعي لكبح الآلة الحربية (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.

وأضاف: “نحن نكثف عقوباتنا ونزيد الدعم العسكري كما نعزز مساعداتنا الإنسانية لأولئك المحتاجين على الأرض”.

وزارة الدفاع الروسية نفت مزاعم أوكرانيا بأنها قتلت مدنيين، وقالت إن اللقطات والصور التي تظهر جثث قتلى في بوتشا “استفزاز آخر” من جانب كييف.

المستشار الألماني “أولاف شولتس” أكّد بدوره أنّ الحلفاء الغربيين سيتفقون على فرض مزيد من العقوبات على روسيا في غضون الأيام المقبلة بسبب غزوها لأوكرانيا و”الأعمال الوحشية” التي ارتكبتها القوات الروسية في بلدة قرب كييف.

وأضاف في بيان للصحفيين أن الرئيس الروسي فلاديمير “بوتين وأنصاره سيشعرون بعواقب” أعمالهم.

وشدّد أنه “سنواصل تزويد أوكرانيا بالسلاح ليتسنى لها الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي”.

    المصدر :
  • رويترز

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