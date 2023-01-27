بعد الهجمات الصاروخية على اوكرانيا.. اليابان تشدد العقوبات على روسيا

شددت اليابان العقوبات على روسيا الجمعة في أعقاب أحدث موجة من الهجمات الصاروخية في أوكرانيا، إذ أضافت بعض السلع إلى قائمة حظر التصدير، فضلا عن تجميد أصول مسؤولين وكيانات روسية.

يأتي القرار بعد أن شنت روسيا هجمات صاروخية على أوكرانيا أسفرت عن مقتل 11 شخصا على الأقل أمس الخميس 26\1\2023، بعد تعهد ألمانيا والولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالدبابات التي يمكن أن تساعدها في مواجهة أي هجوم روسي جديد.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في بيان “في ضوء الوضع المحيط بأوكرانيا وللمساهمة في الجهود الدولية لتأمين السلام، ستطبق اليابان حظرا على الصادرات تماشيا مع الدول الكبرى الأخرى”.

تشمل العقوبات الجديدة حظر اليابان شحنات مواد إلى 49 منظمة في روسيا اعتبارا من الثالث من فبراير\شباط، وهي المواد التي يمكن أن تستخدمها موسكو لتعزيز قدرتها العسكرية.

وقالت الوزارة إن تلك المواد ستشمل منتجات تتراوح بين مدافع المياه ومعدات التنقيب عن الغاز ومعدات أشباه الموصلات إلى اللقاحات ومعدات الفحص بالأشعة السينية والمتفجرات والروبوتات.

كما ستقوم اليابان بتجميد أصول ثلاثة كيانات و 22 فردا في روسيا، من بينهم ميخائيل ميزينتسيف نائب وزير الدفاع وكونستانتين تشويتشينكو وزير العدل و14 مؤيدا لموسكو على صلة بضم أجزاء من جنوب شرق أوكرانيا.