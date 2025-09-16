الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد الهجمات على ميناء الحُديدة.. إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

منذ 10 دقائق
اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن

اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن

A A A
طباعة المقال

أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وذلك عقب تعرّض ميناء الحُديدة غرب اليمن لهجمات إسرائيلية قبل بضع ساعات، في حين ألجأ الصاروخ طائرة رئاسية إسرائيلية إلى الهبوط الاضطراري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المنظومات الدفاعية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن، ودوّت تبعا لذلك صفارات الإنذار في عدة مناطق.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب الكبرى ومناطق واسعة إلى الشرق منها، كما دوّت في القدس ومناطق واسعة غربها، إضافة إلى مستوطنات جنوب الضفة الغربية.

وفي هذا السياق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرة “جناح صهيون” الرئاسية هبطت اضطراريا أثناء تدريب بعد إطلاق الصاروخ اليمني.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الثلاثاء قصف موقع بنية تحتية عسكرية في ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر.

هجمات إسرائيلية

وجاء هجوم اليوم بعد ساعات من إصدار الجيش الإسرائيلي أمرا بإخلاء الميناء، وبعد أسابيع قليلة من هجوم إسرائيلي كبير أسفر عن مقتل مسؤولين حوثيين في أغسطس/آب.

وبدأت الغارات الإسرائيلية على مناطق سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) باليمن في يوليو/تموز 2024، مستهدفة مرافق حيوية بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي ومحطات كهربائية.

وتشن جماعة أنصار الله هجمات متواصلة على إسرائيل دعما لغزة، باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

وفي 27 يوليو/تموز الماضي، قررت الجماعة تصعيد عملياتها العسكرية البحرية ضد إسرائيل عبر “استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسية تلك الشركة”، لدعم قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

علم روسيا
روسيا: موسكو ومينسك تتخذان "نهجاً مسؤولاً" تجاه الأسلحة النووية
عناصر من الحرس الثوري الإيراني
إسرائيل تأمر بمصادرة 187 محفظة عملات مشفرة بزعم ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني
أسواق الأسهم في منطقة الخليج
استقرار معظم أسواق الخليج بفضل توقعات خفض الفائدة الأمريكية وصعود النفط

الأكثر قراءة

غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
تصعيد محتمل على جبهة لبنان.. مؤشرات مقلقة في الأفق!
الرئيس جوزاف عون
خطاب الرئيس خرج عن التقليد
12 جريحا ودمار هائل بغارة على مبنى في النبطية
في حصيلة أولية.. 12 جريحاً ودمار هائل بالغارة الإسرائيلية على مبنى بالنبطية