بعد الهجوم الإلكتروني على عدة مطارات أوروبية.. إخلاء مبنى ركاب بمطار دبلن الدولي!

مسافرون ينتظرون بالقرب من مكاتب تسجيل الوصول في مطار هيثرو، مبنى الركاب 2، وسط تأخيرات وإلغاءات للرحلات الجوية، نتيجة تعطل أنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرة بسبب هجوم إلكتروني أثر على عدة مطارات أوروبية رئيسية، في لندن الكبرى، بريطانيا، 20 سبتمبر 2025. رويترز

ذكر مطار دبلن في منشور على منصة إكس أنه تم إخلاء مبنى الركاب رقم 2 اليوم السبت في “إجراء احترازي يتعلق بالسلامة” وقد تتأثر الرحلات مؤقتا.

وذكرت صحيفة (آيريش إكزامينر) الأيرلندية أن الشرطة موجودة في المكان بسبب واقعة ما.

هجوم إلكتروني يعطل العمليات بمطارات أوروبية

وفي وقت سابق أدى هجوم إلكتروني على شركة تزود مطارات بأنظمة تسجيل الوصول والصعود، إلى تعطيل العمليات في عدة مطارات أوروبية رئيسية؛ منها هيثرو في لندن أكثر مطارات القارة ازدحاماً، مما تسبب في تأخير وإلغاء رحلات يوم السبت.

وقال مطار هيثرو إن شركة «كولينز إيروسبيس»، التي تزود عدداً من شركات الطيران في مطارات حول العالم بأنظمة تسجيل الوصول والصعود، تواجه مشكلة تقنية قد تتسبب في تأخير المسافرين المغادرين.

وذكر مطارا بروكسل وبرلين في بيانين منفصلين، أنهما تأثرا أيضاً بالهجوم.

وقالت «آر تي إكس»، الشركة الأم لـ«كولينز إيروسبيس»، إنها على علم بوجود «خلل إلكتروني» في أنظمتها بمطارات بعينها دون أن تحددها.

وقالت «آر تي إكس» في بيان عبر البريد الإلكتروني: «ينحصر التأثير على تسجيل الوصول الإلكتروني إلى العملاء وتسليم الأمتعة، ويمكن التخفيف من حدته من خلال عمليات تسجيل الوصول اليدوية»، مضيفة أنها تعمل على إصلاح المشكلة في أسرع وقت ممكن.

وقالت إدارة مطار بروكسل على موقعها الإلكتروني، إن الهجوم عطل الأنظمة الآلية، ولا يتاح سوى إجراءات تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرة يدوياً، مضيفة أن الواقعة حدثت مساء الجمعة.

وأضاف المطار: «يؤثر هذا بشكل كبير على جدول الرحلات، وسيؤدي للأسف إلى تأخير وإلغاء الرحلات… ويعمل مزود الخدمة جاهداً على حل المشكلة، وفي أسرع وقت ممكن».

ونصحت المطارات المتأثرة المسافرين على رحلات مقررة يوم السبت، بتأكيد سفرهم مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار.

وقال مطار برلين أيضاً، في تنويه على موقعه الإلكتروني: «بسبب عطل تقني في أحد مزودي الخدمة… أصبحت أوقات الانتظار أطول عند تسجيل الوصول. نعمل على إيجاد حل سريع».

أما مطار فرنكفورت، وهو الأكبر في ألمانيا، فقد قال متحدث باسمه، إنه لم يتأثر. كما أكد مسؤول من مركز مراقبة العمليات في مطار زيوريخ السويسري عدم التأثر بالاضطرابات.

وذكرت شركة «إيزي جيت»، وهي من كبرى شركات الطيران في أوروبا، أن عملياتها تسير طبيعياً، وتتوقع ألا تؤثر المشكلة على رحلاتها لبقية اليوم.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الرقمية البولندي كريستوف جاوكوفسكي، إنه لا توجد مؤشرات على وجود تهديدات للمطارات البولندية.