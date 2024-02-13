بعد انتقاده لغزو أوكرانيا.. محكمة روسية تشدد عقوبة على عالم اجتماع

شددت محكمة روسية عقوبة على عالم اجتماع من الغرامة إلى السجن بعد انتقاده لغزو أوكرانيا. وفق وكالة رويترز.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن محكمة استئناف روسية شددت حكما صادرا بحق عالم الاجتماع والناشط بوريس كاجارليتسكي ورفعت عقوبته من الغرامة إلى السجن لمدة خمس سنوات.

واتهمت السلطات الروسية كاجارليتسكي (64 عاما)، الذي انتقد مرارا الحرب الروسية على أوكرانيا، بارتكاب جريمة “تبرير الإرهاب”. وينفي كاجارليتسكي هذا الاتهام.

وكانت محكمة أقل درجة قضت في ديسمبر كانون الأول بتغريمه 600 ألف روبل (6581 دولارا) وأطلقت سراحه من الحجز. لكن مكتب المدعي العام طعن على الحكم.

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