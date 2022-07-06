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بعد انتهاء إضراب عمال النفط في النرويج.. أسهم أوروبا تعاود الارتفاع

منذ 49 دقيقة
سوق الاسهم الأوروبية (أرشيفية)

سوق الاسهم الأوروبية (أرشيفية)

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ارتفعت أسعار الأسهم الأوروبية الأربعاء، بعدما أوقف عمال النفط والغاز في النرويج إضرابهم مما هدأ المخاوف من نقص إمدادات الطاقة، في حين ارتفع سهم جاست إيت تيكاواي دوت كوم بعد أن اتفقت أمازون على شراء حصة في وحدتها جروبهاب.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3 بالمئة بعد يوم من توقف بعض إنتاج النرويج من النفط والغاز نتيجة الإضراب وتفاقم المخاوف من التضخم.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 1.4 بالمئة بعد أن خسر نحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، وأظهرت بيانات نمو الطلبيات على الانتاج الصناعي الألماني بشكل مفاجئ في مايو أيار، مغيرة اتجاهها بعد تراجعها على مدى ثلاثة أشهر.

ومن بين القطاعات الأوروبية ارتفعت أسهم شركات مبيعات التجزئة والسفر والترفيه.

وقفز سهم جاست إيت تيكاواي دوت كوم 14.2 بالمئة بعد أن وافقت أمازون على شراء حصة اثنين بالمئة في وحدة جروبهاب الأمريكية لتوصيل الوجبات.

    المصدر :
  • رويترز

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