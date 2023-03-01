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هبوط الروبل الروسي بعد انتهاء فترة السداد الضريبي

منذ 20 دقيقة
آخر تحديث: 1 - مارس - 2023 12:02 مساءً
الروبل الروسي

الروبل الروسي

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هبط الروبل الروسي الأربعاء إذ فقد الدعم الذي تلقاه من فترة لسداد الضرائب، وما زالت العملة الروسية تحت ضغط بسبب القيود الغربية على صادرات موسكو من الطاقة مما يقلل من عائداتها من العملات الأجنبية.

هذا ونزل الروبل 0.3 بالمئة أمام الدولار إلى 75.20، وخسر 0.5 بالمئة أمام اليورو ليجري تداوله عند 79.82. كما فقد 0.8 بالمئة مقابل اليوان ليسجل 10.86.

وفقد الروبل الآن الدعم الذي تلقاه من مدفوعات ضريبية كانت مستحقة بنهاية فبراير\شباط إذ حول المصدرون، في الغالب، عائداتهم من العملة الأجنبية مما يزيد الطلب على الروبل.

وأفادت شركة بي.سي.إس ورلد أوف إنفستمنتس في مذكرة إن شركات النفط الروسية يجب عليها استغلال فرصة الانخفاض التدريجي لقيمة الروبل والذي سجل أعلى مستوى له منذ سبع سنوات الصيف الماضي، إذ أنهم يدفعون الضرائب والرسوم اعتمادا على سعر الدولار، ومع ذلك فإن تكاليف التشغيل تحدد بالروبل بشكل كبير.

    المصدر :
  • رويترز

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