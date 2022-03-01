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بعد انتهاك الحظر.. طرد طائرتين روسيتين من مجال كندا الجوي

منذ 5 ساعات
الخطوط الجوية الروسية

الخطوط الجوية الروسية

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أعلنت السلطات في كندا إنها طردت طائرتين روسيتين من مجالها الجوي بعد أن زعمتا أن رحلتيهما “لأغراض إنسانية” وانتهكتا الحظر المفروض على الرحلات الجوية الروسية.

وتحظر كندا دخول الطائرات الروسية إلى مجالها الجوي منذ يوم الأحد الماضي في إطار عقوبات صارمة على موسكو بسبب غزوها أراضي أوكرانيا.

لكن طائرة تابعة لشركة إيروفلوت الروسية انتهكت الحظر في نفس اليوم بعد أن زعمت أنها في رحلة لأغراض إنسانية. وفي الأحوال العادية لا تستطيع السلطات الكندية منع طائرة تقول إنها في رحلة لأغراض إنسانية من دخول المجال الجوي.

أما الطائرة الروسية الأخرى، فقد كانت قادمة من مطار أميركي.

وأصدرت السلطات الكندية تعليمات لكل مراقبي الحركة الجوية بمنع أي طائرة روسية من دخول المجال الجوي إلا إذا حصلت على تصريح مسبق.

وكانت شركة إيروفلوت الروسية للطيران أعلنت الأحد أنها تعلق اعتبارا من الاثنين كل رحلاتها باتجاه أوروبا بعد قرار الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي بالكامل أمام كل الطائرات الروسية، إلا أنها لم تذكر كندا في البيان

وقالت الشركة: “بسبب القيود المرتبطة بالمجال الجوي التي وضعتها السلطات الأوروبية تعلق إيروفلوت اعتبارا من 28 فبراير 2022 وحتى إشعار آخر رحلاتها إلى كل الوجهات الأوروبية”.

    المصدر :
  • وكالات

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