بعد انحسار الفيضانات.. الحياة تعود لطبيعتها في بنجالورو الهندية

انحسرت مياه الفيضانات اليوم الأربعاء في مدينة بنجالورو، مركز التكنولوجيا في الهند، مما سمح بعودة الحياة إلى طبيعتها في أجزاء من المدينة بعد يومين من هطول أمطار متواصلة تسببت في حدوث فوضى ومقتل شخص واحد على الأقل.

قالت الشرطة إن حركة المرور عادت إلى طبيعتها في أكثر المناطق تضررا بالفيضانات بعد تطهير الطرق، في حين ذكرت هيئة المياه بالمدينة أنها استأنفت الإمدادات بشكل منتظم بعد أن تسببت الفيضانات في إغلاق محطة ضخ.

وتواجه بنجالورو المعروفة باسم “وادي السيليكون” في الهند رياحا موسمية رطبة على نحو غير معتاد، وهو ما تسبب في زيادة هطول الأمطار بنسبة 162 بالمئة عن المتوسط ​​منذ أول يونيو حزيران.

وقال دعاة حماية البيئة إن السبب في حدوث الفيضانات هو التخطيط الحضري السيئ حيث توسعت المدينة سريعة النمو على مر السنين، بالإضافة إلى تغير المناخ الذي قيل أيضا إنه السبب في الفيضانات الكارثية في باكستان المجاورة.

وأعلنت حكومة ولاية كارناتاكا، وعاصمتها بنجالورو، عن تخصيص حوالي ثلاثة مليارات روبية (38 مليون دولار) للمساعدة في التعويض عن الأضرار الناجمة عن الفيضانات في مدينة يوجد بها العديد من الشركات العالمية والشركات الناشئة المحلية.

وقالت إدارة الأرصاد إن الأسوأ قد انتهى على ما يبدو ولكن من المتوقع هطول المزيد من الأمطار على بنجالورو حتى نهاية الأسبوع.