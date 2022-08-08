الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
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بعد انخفاضه صباحا.. أسعار الذهب ترتفع مجددا

منذ 7 دقائق
الذهب مقابل الدولار

الذهب مقابل الدولار

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تحول الذهب للارتفاع اليوم الواقع في 8 تموز 2022 مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة مع تركز الاهتمام هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية مما قد يؤثر على قرار البنك المركزي الأمريكي التالي بخصوص رفع أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1782.36 دولار للأوقية(الأونصة) بحلول الساعة 1252 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضه واحدا في المئة في الجلسة السابقة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 1798.40 دولار.

وتتجه الأنظار الآن لتقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدوره يوم الأربعاء. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجع التضخم السنوي إلى 8.7 بالمئة في يوليو تموز من 9.1 بالمئة.

ورفع أسعار الفائدة يرفع كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 في المئة إلى 20.28 دولار وفي طريقها لتسجيل أفضل أداء يومي في أكثر من أسبوع. وزاد البلاتين 0.6 في المئة إلى 938.01 دولار وصعد البلاديوم 3.8 بالمئة مسجلا 2206.87 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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