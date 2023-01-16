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بعد انخفاض حادّ بالجنيه.. ضخّ 925 مليون دولار في السوق المصريّ

منذ 14 دقيقة
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

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أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، أنّ مستثمرين أجانب، حولوا ما يزيد على 925 مليون دولار إلى سوق الصرف الأجنبي المصري، خلال ثلاثة أيام، وذلك بعد الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري الأسبوع الماضي.

فقد نقلت رويترز عن بيان المركزي المصري، أنّه “تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصري مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت 925 مليون دولار أميركي”.

أضاف بيان البنك المركزي أنه رصد “زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة”، خلال أيام العمل الثلاثة الماضية.

هذا وتعهدت مصر بالتحول إلى سعر صرف مرن بشكل دائم عندما توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر.

وأضاف بيان البنك المركزي “القطاع المصرفي قام بتغطية أكثرمن ملياري دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية”.

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