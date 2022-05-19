بعد انقطاع الخام الروسي.. الولايات المتحدة تزيد وارداتها النفطية من أميركا اللاتينية

استوردت شركات التكرير الأميركية نحو 1.3 مليون برميل يوميا من الخام وزيت الوقود من أميركا اللاتينية في نيسان، وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر وفقا لبيانات الجمارك الأميركية، مع بدء المشترين في استبدال الإمدادات الروسية.

تأتي هذه الخطوة بعدما حظرت الولايات المتحدة في آذار واردات الخام والمنتجات النفطية المكررة من روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، وحددت يوم 22 نيسان موعدًا نهائيا للمشتريات. وحثت وزيرة الخزانة جانيت يلين الشركات على استخدام شبكات “لدعم الأصدقاء” في التوريد أو الشراء من دول موثوق بها.

وبلغ متوسط واردات زيت الوقود من أميركا اللاتينية حوالي 200 ألف برميل يوميا في آذار ونيسان، بزيادة 49 بالمئة عن الاثني عشر شهرا السابقة. وأظهرت البيانات أن حصة المكسيك من هذه الواردات قفزت إلى حوالي 27 بالمئة خلال الشهرين، من 19 بالمئة قبل عام.

وأفرغت نحو 15 سفينة 159 ألف برميل يوميا من زيت الوقود المكسيكي في لويزيانا وكاليفورنيا وتكساس وفلوريدا، لتزويد شركات مثل إكسون موبيل وشيفرون وماراثون بتروليوم.

كذلك، زادت واردات الولايات المتحدة أيضا من خام أميركا اللاتينية في نيسان إلى 1.34 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى في ستة أشهر.

ووفقا لبيانات جمركية على رفينيتيف أيكون، ورَّدت روسيا نحو 135 ألف برميل يوميا، أو 5.5 بالمئة، من إجمالي الواردات الأميركية من الخام العام الماضي، و155350 برميلا يوميا، أو 29 بالمئة، من واردات زيت الوقود.