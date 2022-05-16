بعد انقطاع سنوات.. انطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء

بعد انقطاع دام لسنوات، أطلقت الخطوط الجوية اليمنية اليوم الاثنين أولى رحلاتها التجارية منذ سنوا انطلاقا من العاصمة صنعاء، مما زاد الآمال في تمديد هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة في الصراع الدائر منذ نحو سبع سنوات والذي يقاتل فيه تحالف تقوده السعودية الحوثيين الموالين لإيران.

ورشت مدافع المياه على مدرج مطار صنعاء مع وصول طائرة تابعة للخطوط اليمنية على خلفية بنايات مدمرة حول المطار.

وخضع عشرات اليمنيين، من بينهم مرضى انتظروا لسنوات لتلقي العلاج الطبي في الخارج، لفحوص أمنية في صالة المطار المهجورة منذ 2015 عندما تدخل التحالف بقيادة السعودية في الحرب الأهلية اليمنية بعد أن أجبر الحوثيون الحكومة المعترف بها دوليا على الخروج من العاصمة صنعاء في 2014. ويسيطر التحالف على أجواء ومياه اليمن.

وقال “إسماعيل الوزان” قبل أن يصعد على متن الرحلة برفقة والده على كرسي متحرك : “منتظرينها ثلاث سنوات… لم نتمكن من السفر وحالة الوالد الصحية لا تسمح له بالسفر برا لعدن. الحمد لله جاء الفرج من الله”.

والرحلة التي سيستقلونها متجهة إلى العاصمة الأردنية عمان.

ودخلت هدنة لمدة شهرين حيز التنفيذ في الثاني من نيسان وصمدت إلى حد كبير، لكن استئناف رحلات معينة متفق عليها بموجب الاتفاق لم يتم، إذ أصرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في البداية على أن يحمل كل الركاب من صنعاء جوازات سفر مصدرة منها.

لكن بعد ضغوط من المجتمع الدولي، وافقت الأسبوع الماضي على السماح لحاملي جوازات السفر المصدرة من الحوثيين بالسفر إلى الخارج.

وتسعى الأمم المتحدة لتمديد الهدنة على مستوى البلاد، وهي الأولى منذ 2016، لتمهيد الطريق لإجراء مفاوضات سياسية شاملة لإنهاء الحرب التي قتلت عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية.

وشمل اتفاق الهدنة وقف العمليات العسكرية الهجومية والسماح بدخول واردات الوقود لموانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين وانطلاق بعض الرحلات الجوية من صنعاء. وانطلاق الرحلات يمهد الطريق لإجراء محادثات منفصلة لفتح الطرق في منطقة تعز.