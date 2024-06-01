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بعد بن غفير.. سموتريتش يشترط تدمير حماس وعودة الرهائن للبقاء في الحكومة

منذ 20 دقيقة
وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسلئيل سموتريتش

وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسلئيل سموتريتش

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طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم السبت بمواصلة الهجوم على غزة حتى يتم تدمير حركة حماس وإنقاذ جميع الرهائن المحتجزين لدى الحركة، قائلا إنه لن يبقى في الحكومة إذا لم يحدث ذلك.

وفي منشور على موقع إكس، قال سموتريتش، رئيس حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، إنه يعارض أيضا أي إجراءات ضمن هدنة مؤقتة مثل انسحاب القوات الإسرائيلية أو عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة أو إطلاق سراح أعداد كبيرة من المحتجزين الفلسطينيين.

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    المصدر :
  • رويترز

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