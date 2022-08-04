بعد بيان مجموعة السبع عن تايوان.. الصين تلغي اجتماعًا مع اليابان

أعلنت وزارة الخارجية الصينية إلغاء اجتماع بين الوزير “وانغ يي” ونظيره الياباني على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كمبوديا.

وقال المتحدث باسم الوزارة “هوا تشون ينغ”، في إفادة إعلامية دورية، إن الجانب الصيني يشعر باستياء شديد من البيان المشترك الذي أصدرته دول مجموعة السبع بشأن تايوان.

وكانت دول مجموعة السبع قد حثّت الصين على عدم تغيير الوضع الراهن بالقوة من جانب واحد في المنطقة، داعيةً إلى حل الخلافات على جانبي مضيق تايوان سلميا.

وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، قالوا فيه: “نحث جمهورية الصين الشعبية على عدم تغيير الوضع الراهن من جانب واحد في المنطقة بالقوة، ولكن على حل الخلافات عبر المضيق سلميا. لا يوجد تغيير في سياسة الصين الواحدة ذات الصلة، حيثما ينطبق ذلك، والمواقف الرئيسية لأعضاء مجموعة السبعة في تايوان”.

كما أعاد الوزراء التشديد على “الالتزام العام والثابت بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، ودعوا جميع الأطراف إلى التزام الهدوء وضبط النفس والتصرف علانية والحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة لتجنب سوء الفهم”.

في السياق نفسه، أعربت دول مجموعة السبع عن قلقها إزاء الإجراءات التي اتخذتها الصين مؤخرا، لاسيما التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية في المياه المحيطة بتايوان، والتي قد تؤدي إلى تصعيد غير ضروري.