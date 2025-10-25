بعد تأخر تسليم الجثث.. واشنطن تمنع إسرائيل من الرد على "حماس"

الصليب الأحمر يستلم جثث الرهائن من حماس في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. رويترز

أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة تمنع إسرائيل من اتخاذ أي خطوات انتقامية ردا على تأخر حركة “حماس” في إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين.

وأوضحت الهيئة أن واشنطن تمارس ضغوطا على تل أبيب لضبط النفس، في ظل مساع أميركية للحفاظ على الهدوء ومنع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن الزيارات المكثفة التي أجراها مسؤولون أميركيون بارزون إلى المنطقة في الأسابيع الأخيرة تمثل “تحذيرا واضحا” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدم عرقلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أو المضي في أي خطوات لضم الضفة الغربية.

يأتي ذلك في وقت لم تسجل خلال اليومين الماضيين أي عمليات تبادل للجثامين بين إسرائيل و”حماس”، دون صدور توضيحات رسمية حول أسباب التأخير.

وكانت الحركة قد طالبت بالسماح بإدخال معدات ثقيلة عبر المعابر للمشاركة في عمليات البحث عن باقي الجثامين، وهو ما رفضته السلطات الإسرائيلية.

من جهة أخرى، نقلت هيئة البث عن مصادر عسكرية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أبلغ نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس بأن التقدم إلى “المرحلة الثانية من خطة ترامب” لن يتم قبل استعادة جميع جثث المختطفين.