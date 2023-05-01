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بعد تأييد ساحق.. منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تنتقد استفتاء أوزبكستان

منذ 55 دقيقة
استفتاء أوزبكستان

استفتاء أوزبكستان

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كشف مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنّ الاستفتاء الدستوري في أوزبكستان الذي من شأنه تعزيز سلطة الرئيس، جرى في غياب “التعددية والتنافس”.

ورأت المنظمة في بيان أن الاستفتاء الدستوري في أوبكستان، أُعدّ بشكل جيد وتم الترويج له على نطاق واسع، باعتباره خطوة لتعزيز مختلف الحقوق والحريات، مشيرة إلى أنه أُجري في بيئة لم تراع التعددية والتنافس السياسي.

يأتي ذلك فيما أيدت غالبية ساحقة من المقترعين الاستفتاء الدستوري في أوزبكستان، الذي سيتيح خصوصًا لشوكت ميرزيوييف، البقاء على رأس هذه الجمهورية السوفياتية السابقة، وفق ما أظهرت نتائج أولية نشرتها اللجنة الانتخابية، اليوم الإثنين.

وأوضحت اللجنة أنّ 90,21 بالمئة من المقترعين أيّدوا التعديل الدستوري، في نتيجة كانت متوقعة إلى حد كبير في أكبر دول آسيا الوسطى من حيث عدد السكان، والتي شهدت العام الماضي قمع تظاهرات بشكل دمويّ، رغم ما يبديه الرئيس من رغبة في الانفتاح.

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